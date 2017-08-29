В СОУНБ презентуют сборник «Татары Самарского края: историко-этнографические и социально-экономические очерки»

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Эта книга — результат коллективного труда целого ряда исследователей истории Самарского края.Книга освещает страницы истории одного из народов, издревле живущих на территории Самарcкого края — татар, основные этапы становления татарского народа в средневековых тюрко-мусульманских государствах — Волжско-Камской Булгарии, Золотой Орде, Казанском ханстве, Ногайской Орде, а также в новых условиях, возникших после присоединения Волго-Уральского региона к Русскому государству, и его современное состояние. Общеисторический обзор сопровождается очерками по отдельным тематическим разделам: археологические памятники, этнография и материальная культура, религиозная жизнь, вклад татар в экономику региона, народное образование и т.д.В книге также приводятся основные сведения по истории татарских сёл и татарских общин городов.Это первое в своем роде издание основано на широкой документальной базе с использованием отечественной и зарубежной научной литературы, архивных документов, картографических материалов, восточных и западноевропейских источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот.Для участников мероприятия подготовлено несколько музыкально-литературных номеров в исполнении национальных творческих коллективов, сообщает пресс-служба информационного портала о дружбе народов "ВСЕ МЫ - РОССИЯ!".Начало в 15:00.