Я нашел ошибку
Главные новости: 
В ходе открытого голосования Николай Хохлунов единогласно был избран новым председателем Самарской областной организации ветеранов.
В Самаре прошла внеочередная выборная конференция ветеранов
Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.
В Самаре во время уличной драки 45-летний мужчина пырнул ножом в живот молодого человека
Предстоит еще многое сделать для восстановления памятника природы и благоустройства парковой зоны. В ближайшее время пройдут общественные слушания, на которых обсудят проект благоустройства Воронежских озер.
В Самаре прошла акция по реабилитации Воронежских озер
Он планировал его продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.
В Сызрани молодой человек, "в связи с тяжелым материальным положением", украл дорогой мотоцикл
В Самаре генеральный и технический директора ОАО «КБАС» пойдут под суд за уклонение от налогов
В Самаре генеральный и технический директора ОАО «КБАС» пойдут под суд за уклонение от налогов
Он посвящен памяти заслуженного тренера России Ю.П. Тюленева.
В Самаре все желающие смогут принять участие в турнире по баскетболу Samara Open - 2017
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
В Шигонском районе молодой человек взял чужую автомашину «просто покататься» и бросил её на окраине села
В Индианаполисе (США) завершилось первенство мира по плаванию. В нем принимали участие более 600 спортсменов (девушки 14-17 лет, юноши 15-18 лет) из 93 стран.
Новокуйбышевская спортсменка стала двукратным призером первенства мира по плаванию
сегодня  Вторник, 29 августа, 20:52
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/08:
USD 58.55
-0.6
EUR 69.85
0.15
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В СОУНБ презентуют сборник «Татары Самарского края: историко-этнографические и социально-экономические очерки»

29 августа 2017 16:39
103
Эта книга — результат коллективного труда целого ряда исследователей истории Самарского края.
7 сентября 2017 года в актовом зале Самарской областной научной универсальной библиотеки состоится презентация
научного сборника «Татары Самарского края: историко-этнографические и социально-экономические очерки».

Эта книга — результат коллективного труда целого ряда исследователей истории Самарского края.

Книга освещает страницы истории одного из народов, издревле живущих на территории Самарcкого края — татар, основные этапы становления татарского народа в средневековых тюрко-мусульманских государствах — Волжско-Камской Булгарии, Золотой Орде, Казанском ханстве, Ногайской Орде, а также в новых условиях, возникших после присоединения Волго-Уральского региона к Русскому государству, и его современное состояние. Общеисторический обзор сопровождается очерками по отдельным тематическим разделам: археологические памятники, этнография и материальная культура, религиозная жизнь, вклад татар в экономику региона, народное образование и т.д.

В книге также приводятся основные сведения по истории татарских сёл и татарских общин городов.

Это первое в своем роде издание основано на широкой документальной базе с использованием отечественной и зарубежной научной литературы, архивных документов, картографических материалов, восточных и западноевропейских источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. 

Для участников мероприятия подготовлено несколько музыкально-литературных номеров в исполнении национальных творческих коллективов, сообщает пресс-служба информационного портала о дружбе народов "ВСЕ МЫ - РОССИЯ!". 

Начало в 15:00.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
29 августа 2017  19:37
В ходе открытого голосования Николай Хохлунов единогласно был избран новым председателем Самарской областной организации ветеранов.
В Самаре прошла внеочередная выборная конференция ветеранов
В ходе открытого голосования Николай Хохлунов единогласно был избран новым председателем Самарской областной организации ветеранов.   Социум
38
29 августа 2017  19:26
Предстоит еще многое сделать для восстановления памятника природы и благоустройства парковой зоны. В ближайшее время пройдут общественные слушания, на которых обсудят проект благоустройства Воронежских озер.
В Самаре прошла акция по реабилитации Воронежских озер
Предстоит еще многое сделать для восстановления памятника природы и благоустройства парковой зоны. В ближайшее время пройдут общественные слушания, на... Социум
87
29 августа 2017  17:59
Он посвящен памяти заслуженного тренера России Ю.П. Тюленева.
В Самаре все желающие смогут принять участие в турнире по баскетболу Samara Open - 2017
Он  посвящен памяти заслуженного тренера России Ю.П. Тюленева.  Социум
88
Весь список

Здравоохранение
29 августа 2017  19:20
Ритуалы перед сном - как сделать так, чтобы малыш сладко спал
Ритуалы перед сном - как сделать так, чтобы малыш сладко спал
Ритуалы перед сном - как сделать так, чтобы малыш сладко спал Для тех, кто хочет обеспечить максимально комфортные условия для малыша во время его сна ночью, есть... Здравоохранение
20
29 августа 2017  11:24
Из нового перинатального центра в Самаре выпишут четвертую тройню за этот год Выписка состоится 30 августа.
Из нового перинатального центра в Самаре выпишут четвертую тройню за этот год
Выписка состоится 30 августа. Здравоохранение
759
28 августа 2017  11:44
Онкодозор из Самары посетит Челно-Вершинскую ЦРБ
Онкодозор из Самары посетит Челно-Вершинскую ЦРБ
 Специалисты самарского диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам района. Здравоохранение
199
Весь список
Новости медицины
24 августа 2017  14:24
Об эффективности EMS-тренировок
 EMS-тренировка представляет собой систему, которая воздействует на мышцы устройством посылающим электрические сигналы через электроды. Новости медицины
72
21 августа 2017  21:42
Бактериологический посев
 Бактериологический посев (он же  бак посев ) – метод исследования естественных жидкостей организма человека (моча, сперма и так далее) на наличие... Новости медицины
131
1 августа 2017  08:20
Как действует сиалис?
  Новости медицины
357
Весь список
Туризм
29 августа 2017  09:27
Ростуризм предупредил туристов о вспышке лихорадки Денге и Чикун-гунья в Индии
Ростуризм предупредил туристов о вспышке лихорадки Денге и Чикун-гунья в Индии
Там к концу августа зарегистрированы более 30 тысяч случаев заболевания. Туризм
143
28 августа 2017  10:41
Туроператор Ted Travel должен клиентам 27 миллионов
Туроператор Ted Travel должен клиентам 27 миллионов
Фирма приостановила работу 24 августа из-за низкого спроса. Туризм
173
24 августа 2017  13:52
Туристов в Саратов предложили привлекать квест-открытками
Туристов в Саратов предложили привлекать квест-открытками
Необходимо не только побывать в месте, изображенном на открытке, но и узнать о нем более подробно. Туризм
183
Весь список
Образование
29 августа 2017  10:59
Самарский технопарк примет около 1000 детей
Самарский технопарк примет около 1000 детей
Областной центр посетил директор фонда новых форм развития Марина Ракова. Образование
147
28 августа 2017  22:42
Общее количество школьников составит 116 869 человек, из которых 13 550 первоклассников.
В Самаре все школы готовы к новому учебному году
 Общее количество школьников составит 116 869 человек, из которых 13 550 первоклассников.   Образование
165
25 августа 2017  10:17
В Самаре на территории бывшего завода ЗиМ появится школа Планируется, что школа будет введена в эксплуатацию в ближайшие два года.
В Самаре на территории бывшего завода ЗиМ появится школа
Планируется, что школа будет введена в эксплуатацию в ближайшие два года. Образование
740
Весь список

Культура
29 августа 2017  12:57
В Самаре состоится фестиваль песни и поэзии «Облака» Мероприятие пройдет Загородном парке.
В Самаре состоится фестиваль песни и поэзии «Облака»
Мероприятие пройдет Загородном парке. Культура
170
28 августа 2017  13:07
Самарцы не вошли в пятерку самых читающих
Самарцы не вошли в пятерку самых читающих
Более 68% среди читающих россиян предпочитают читать или скачивать книги в интернете. Культура
199
26 августа 2017  10:35
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино» Акция стала аналогом «Ночи музеев» и «Ночи искусств».
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
Акция стала аналогом «Ночи музеев» и «Ночи искусств». Культура
327
Весь список
Мода
29 августа 2017  19:15
Дом-2 - любимое реалити-шоу
Дом-2 - любимое реалити-шоу
 Если вы являетесь поклонником реалити-шоу  дом 2 свежие  выпуски всегда можно посмотреть на сайте абсолютно бесплатно, в отличном качестве, с прекрасным... Мода
20
28 августа 2017  13:37
Духи Escentric Molecules в Москве
Духи Escentric Molecules в Москве
 У каждого человека есть свой любимый аромат. Понятно, что найти его может быть совсем непросто. Поэтому, многие тратят на это достаточно времени и сил.  Мода
54
17 августа 2017  16:54
Женские сумки Gucci: для тех, кто знает толк в стиле и красоте
 Если нужно приобрести сумочку Gucci, стоит заглянуть в интернет-магазин z077.ru. Здесь каждая модница найдет для себя отличное решение под любой повод. Мода
190
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
576
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
508
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7305
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1497
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5930
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1907
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
650
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2295
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2100
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1739
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1901
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
6091
Весь список

Мероприятия
В Самаре прошла акция по реабилитации Воронежских озер
В Самаре все желающие смогут принять участие в турнире по баскетболу Samara Open - 2017
В СОУНБ презентуют сборник «Татары Самарского края: историко-этнографические и социально-экономические очерки»
Весь список
Популярное
за сегодня

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

1110

Таможня раскрыла крупнейшую сеть поставки санкционного продовольствия

1088

В Красноярском районе ВАЗ-21120 въехал в фуру «MAN», его отбросило на "встречку", где он столкнулся с «Ford Fiesta»

981
за неделю

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

5557

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

2006

Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

1897
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда