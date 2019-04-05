В СОУНБ представили уникальные издания XVIII века

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«Особенностью и уникальностью этой выставки является то, что у нас есть литература того самого периода, о котором сейчас идет речь – века Просвещения, — говорит старший научный сотрудник СОУНБ Ирина Суслина. — То есть, у нас представлена литература конца XVIII века, литературные труды самой Екатерины Великой, а также дореволюционные издания ее произведений, литература о ней и других деятелях эпохи Просвещения. «Журнал «Российский феатр», где опубликованы несколько ее комедий, исторические труды, а также сказки, которые она писала для своих внуков Александра и Николая. Есть у нас «Бабушкина азбука» ее авторства — интересно оформленное современное издание».Впечатляющую любого ценителя книг экспозицию составляют четыре раздела. «Философ на троне». Здесь представлены прижизненные публикации сочинений царицы, среди которых «Наказ Ея Императорского Величества Екатерины Второй самодержицы всероссийской, данный Комиссии о сочинении проекта нового уложения». Также у нас экспонируется издание 1906 года – «Записки императрицы Екатерины II» (выдержки из записок, которые Екатерина вела с момента приезда в Россию, описывала свое окружение, с 1744 до 1758 года). До первой русской революции в России эти записи находились под запретом, хоть и впервые вышли в 1859 году в Лондоне в Вольной русской типографии Герцена. «Писатель, издатель, журналист Н.И. Новиков»: здесь выставляются уникальные книги и журналы из фондов отдела редких книг СОУНБ. «Екатерина Малая»: Е.Р. Дашкова и ее роль в развитии просвещения в России». Представлены «Записки княгини Екатерины Дашковой», впервые опубликованные в середине XIX в. А также «Словарь Академии Российской», выпущенный в Санкт-Петербурге в 1789 году. Это первый толковый словарь, выпущенный по инициативе Екатерины Дашковой, где указаны значения слов, которые употребляли те, кто говорил по-русски в XVIII веке. И, наконец, «Литературное окружение Екатерины Великой» знакомит с прижизненными изданиями Гавриила Державина, а также с первой журнальной публикацией бессмертной комедии Дениса Фонвизина «Недоросль» (1789).Почетным гостем открытия выставки стал историк, эксперт Федерального исторического портала «История.РФ», доцент Самарского университета, к.и.н., преподаватель кафедры истории и историографии Виктор Гольцов. Он начал свое выступление с рассказа о том, как принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская оказалась на русском престоле, много говорил о роли Екатерины в истории и культуре нашей страны«Элита, которая ценит свободу, понимает, что ее нужно экстраполировать, — отметил Виктор Гольцов. — Эпоха Просвещения дала замечательные плоды, а что касается сферы культуры, искусства, журналистики, то мы наблюдаем большое количество журналов, периодики, частные типографии. И, конечно, такое явление как Новиков, несмотря на то, что Екатерина потом закрыла его «Трутень» (номер этого журнала тоже представлен в коллекции библиотеки). Мне бы хотелось поблагодарить сотрудников библиотеки, которые организовали такое интересное и полезное мероприятие. Если бы постоянно студенты узнавали что-то новое на фоне такихраритетных изданий, я думаю, это, безусловно, прибавило бы эмоциональности», передает пресс-служба СОУНБ.