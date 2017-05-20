В СОУНБ покажут и обсудят документальный фильм Гаммы Бак «Насморк в голове»

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Ведущий лектория – Михаил Яковлевич Куперберг, руководитель киноклуба «Ракурс», киновед, член Союза кинематографистов России.«Холод в голове» («Насморк в голове») – фильм-эссе, в котором режиссер Гамма Бак проявляет большое мужество, делая темой повествования себя и свое психическое заболевание. Это экспериментальный фильм-наблюдение о психозах, о душевной болезни – теме, до сих пор табуированной в обществе. Фильм отражает попытку героя вернуться в «нормальную» жизнь и прослеживает историю болезни автора на протяжении 14 лет, показывая сложности и проблемы терапии, душевные раны, наносимые обществом, которое в основном игнорирует и старается закрыть глаза на существование такой проблемы. Но в то же время речь и о человеческой стойкости и упорстве – творить наперекор судьбе, сообщает пресс-служба СОУНБ.Вход свободны 12+Фото filmnavi.ru