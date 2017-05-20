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В СОУНБ покажут и обсудят документальный фильм Гаммы Бак «Насморк в голове»

20 мая 2017 21:11
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Гамма Бак проявляет большое мужество, делая темой повествования себя и свое психическое заболевание.
27 мая в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке участники лектория «Шедевры мирового кино» познакомятся с творчеством продюсера, актрисы и режиссера Гаммы Бак.

Ведущий лектория – Михаил Яковлевич Куперберг, руководитель киноклуба «Ракурс», киновед, член Союза кинематографистов России.

«Холод в голове» («Насморк в голове») – фильм-эссе, в котором режиссер Гамма Бак проявляет большое мужество, делая темой повествования себя и свое психическое заболевание. Это экспериментальный фильм-наблюдение о психозах, о душевной болезни – теме, до сих пор табуированной в обществе. Фильм отражает попытку героя вернуться в «нормальную» жизнь и прослеживает историю болезни автора на протяжении 14 лет, показывая сложности и проблемы терапии, душевные раны, наносимые обществом, которое в основном игнорирует и старается закрыть глаза на существование такой проблемы. Но в то же время речь и о человеческой стойкости и упорстве – творить наперекор судьбе, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Вход свободны   12+ 

Фото filmnavi.ru
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