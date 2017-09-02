В СОУНБ подготовлен передвижной выставочный проект «1917 год в Самарской губернии: люди, общество, жизнь»

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Однако повседневная жизнь продолжалась: по-прежнему работали учреждения образования, жители спешили в кинотеатры, посещали выставки, литературные салоны, библиотеки. Проект «1917 год в Самарской губернии: люди, общество, жизнь» призван восполнить пробелы в понимании истории революционных событий на примере различных аспектов жизни населения Самарской губернии; показать, как в эпоху великих перемен происходило развитие гражданского общества, определялось самосознание обычных людей, раскрывалась личность человека; и предоставить зрителям возможность сформировать новый, свободный от стереотипов взгляд на многие события и факты.В основе экспозиции – документы, книги, изобразительные материалы, фотографии и видеозаписи, газеты 1917 г. из фондов СОУНБ. Жители Самарской области, в частности учащиеся школ и студенты, познакомятся с экспозицией в ходе экскурсий, а также смогут принять участие в круглых столах, встречах.В период с сентября по декабрь 2017 года проект будет работать на площадках библиотек малых городов и сельских районов Самарской области в партнерстве с учреждениями культуры, общественными организациями. Каждая площадка дополнит экспозицию местным контентом: книгами из библиотек, документами из местных архивов и артефактами из музеев.5 сентября 2017 года выставку откроет первая из площадок – Центральная городская библиотека им. И. Т. Комарова (г. Отрадный). В дальнейшем выставка посетит с. Сергиевск, г. о. Тольятти, г. о. Новокуйбышевск, с. Красный Яр, г. Чапаевск, с. Кинель-Черкассы, с. Богатое, г. Нефтегорск, с. Борское, сообщает пресс-служба СОУНБ.