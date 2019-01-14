В СОУНБ открылся прием заявок на Межрегиональный конкурс короткого рассказа «Сестра таланта-2019»

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Организаторы конкурса — Центр поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки и Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Самарской областной писательской организации.Принять участие в конкурсе смогут молодые литераторы, пишущие на русском языке. Отбор проводится в трех возрастных группах: от 7 до 11 лет, от 12 до 17 лет, от 18 до 25 лет (включительно).Тематика для произведений свободная, ограничение существует только по объему рассказа: не больше 5 тысяч компьютерных знаков (с пробелами).Рассказы принимаются до 8 марта 2019 года на электронный адрес: sestra_talanta2019@mail.ru.При оценке присланных работ жюри будет исходить из следующих критериев: выразительность языка, грамотность, наличие художественного образа.30 марта 2019 года в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки состоятся литературный мастер-класс для участников конкурса, который проведут профессиональные писатели, и финал конкурса, где объявят лауреатов I, II и III степени.Софья Сыромятникова, руководитель центра поддержки и развития чтения СОУНБ, отмечает: «Уже в шестой раз мы открываем в Центре поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки Межрегиональный конкурс короткого рассказа «Сестра таланта». За пять лет успешной работы этот проект зарекомендовал себя как помогающий молодым прозаикам оценить свои возможности, пообщаться с профессиональными писателями, поучиться у них и получить их рецензию на свое произведение, приобрести своего читателя. Он значительно расширил географию, а также завоевал грант от ПАО «Нефтяная компания «Лукойл». По результатам конкурса мы издаем сборник лучших коротких рассказов, а победителей рекомендуем к публикации во всероссийских журналах. Начавшийся 2019 год не будет исключением. Для человека, который раньше писал лишь в стол или в ЖЖ, участие в конкурсе — серьезный шаг в сторону большой литературы».Участие в конкурсе и мастер-классе бесплатное, передает пресс-служба облправительства.