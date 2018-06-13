В СОУНБ открылся городской пресс-центр ЧМ-2018

Для журналистов созданы все условия: рабочие места с компьютерами и доступом в интернет, Wi-Fi, зона печати, зал для пресс-конференции и т.д.На пресс-конференции в честь открытия центра присутствовали врио вице-губернатора Александра Фетисова и Посол ЧМ-2018 Самары Тагира Хайбулаева.В зале собрались несколько десятков журналистов."Мы окружим заботой всех гостей, которые приедут в наш город, как участников ЧМ-2018, так и болельщиков", - заверил журналистов Александр Фетисов, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.