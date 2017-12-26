В СОУНБ открылась выставка авторской куклы «Пять историй старого дома»

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- Создавая концепцию этой выставки, мы решили уловить и передать те особенные пять минут между старым и грядущим новым годом, когда пространство еще наполнено впечатлениями от прошедшего года и происходит момент осознания микрокосмоса, когда время остановилось, и совершаются неожиданные превращения,- рассказала руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова. - В этом году мы отказались от привычного заявочного формата, и выставка авторской куклы перешла от ярмарочного продукта в галерейный формат. Все экспонаты создавались специально для этой экспозиции и каждая кукла - настоящее произведение искусства, созданное профессионалом высокого класса.Именно куклы рассказывают посетителям обо всех событиях уходящего года, передают эмоции своих создателей. Поэтому эта выставка - некий сборник откровений мастеров по куклам о самих себе, очень личное, искреннее послание.Тема выставки - «Пять историй старого дома», что очень символично: ведь каждому из нас важно иметь в своей жизни дом - место, которое нас всегда притягивает, заставляет возвращаться снова и снова, подпитывает своей уникальной энергетикой. Приходя в галерею, посетитель попадает в старый дом, каждая дверь в котором ведет в особое пространство, Вселенную, где живут оригинальные герои, и творится волшебство, сообщает пресс-служба СОУНБ.Побывать в волшебном мире авторской куклы можно конца января (после выхода с каникул 9 января).Режим работы: с 10.00 до 20.00, воскресенье, понедельник – выходной. Вход свободный.