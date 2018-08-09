В СОУНБ открылась выставка «По законам художественного жанра»

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В экспозиции представлены живопись, графика, батик, керамика, глазурь, а также выставляющиеся впервые фотографии, дневники и предметы из семейных архивов художников.Авторы работ – представители двух поколений четырех известных династий художников Самары, отцы и дочери.Проект рассказывает о преемственности, наследии и следовании семейным ценностям. Старшее поколение художников – выдающиеся мастера, знаковые для художественного сообщества фигуры: Станислав Щеглов, Валерий Самаринкин, Виктор Панидов и Юрий Андреев. Все они выпускники Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого, впитавшие его традиции и основы мастерства.Любовь к искусству им удалось передать своим дочерям, продолжившим профессиональные династии.Уникальность выставки в том, что в одном пространстве собраны и представлены работы двух поколений четырех династий самарских художников. По этим работам посетители галереи могут проследить, как передавались и как трансформировались семейные традиции в творчестве представителей этих семей.Посетить выставку можно до 31 августа.Вход свободный передает пресс-служба СОУНБ.