В СОУНБ открылась выставка «По законам художественного жанра»
9 августа 2018 16:32
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В экспозиции представлены живопись, графика, батик, керамика, глазурь, а также выставляющиеся впервые фотографии, дневники и предметы из семейных архивов художников.
Авторы работ – представители двух поколений четырех известных династий художников Самары, отцы и дочери.
Проект рассказывает о преемственности, наследии и следовании семейным ценностям. Старшее поколение художников – выдающиеся мастера, знаковые для художественного сообщества фигуры: Станислав Щеглов, Валерий Самаринкин, Виктор Панидов и Юрий Андреев. Все они выпускники Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого, впитавшие его традиции и основы мастерства.
Любовь к искусству им удалось передать своим дочерям, продолжившим профессиональные династии.
Уникальность выставки в том, что в одном пространстве собраны и представлены работы двух поколений четырех династий самарских художников. По этим работам посетители галереи могут проследить, как передавались и как трансформировались семейные традиции в творчестве представителей этих семей.
Посетить выставку можно до 31 августа.
Вход свободный передает пресс-служба СОУНБ.
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