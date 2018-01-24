В СОУНБ открылась выставка «Кушать подано!», посвященная теме кулинарии и столовому этикету в литературе

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Всего здесь представлено более 50 книг, наиболее ценные из них - раритетные издания поваренных книг конца XVIII – начала XX вв., содержащие рецепты интересных блюд, различные советы по домоводству и массу другой полезной информации. Они же являются живыми свидетелями того, как именно создавался и развивался жанр кулинарной литературы в России.«В таком формате мы впервые делаем выставку, – рассказала на открытии Наталья Михайловна Малкова, заместитель директора библиотеки по научной работе. - Тема еды близка абсолютно каждому человеку вне зависимости от возраста, пола, социального статуса, географического проживания. Эта тема вдохновляет художников, философов, этнографов. История еды, состав повседневного стола, праздничного стола - это огромная неисчерпаемая для исследователей тема. Наша выставка подходит к ней с точки зрения литературы. Здесь представлены книги XVIII - XX веков. Каждая книга содержит, кроме рецептов, огромную информацию об истории того периода, когда она была написана, о приоритетах государства, общества, о задачах, которые ставились перед людьми. Если обратиться к творчеству наших писателей и поэтов, можно увидеть, что там тема еды представлена неисчерпаемо».Посетить выставку и взглянуть на хорошо всем знакомую литературу с точки зрения кулинарии можно до 10 марта.Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.