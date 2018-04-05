В СОУНБ открылась выставка «Кухня» - история создания одной книги

85

Пространство галереи на время выставки превратилось в творческую лабораторию, где посетители могут увидеть, как протекают различные этапы разработки иллюстраций: как постепенно наброски, эскизы и черновики превращаются в настоящие картины, которые, в свою очередь,становятся визуальным продолжением текста. Совпадение взглядов, умение услышать другу друга и правильно понять тему произведения - один из ключевых аспектов сотрудничества литератора и живописца, определяющих окончательный образ книги.Для Александра Гутина этот проект стал первым опытом сотрудничества с художником-живописцем: «Я написал несколько книг, но все они были скучные, без картинок, поэтому сначала работа в новом формате вызывала у меня сложное отношение - я опасался, что художнику будеточень трудно попасть в атмосферу произведения. Мне хотелось, чтобы наше общее видение книги совпало. Но, как оказалось, волнения были напрасны».По предварительной оценке арт-директора писателя Натальи Полигошко, увидеть результат работы творческого тандема – изданную книгу«Кухня еврейского местечка, которого больше нет» - читатели смогут уже в мае этого года. О том, как рождалась эта книга и о чем она, все желающие смогут узнать от самих ее создателей на кухонных посиделках, которые пройдут в рамках выставочной программы. В ходепервых посиделок, которые завершили церемонию открытия, Александр Гутин прочитал зрителям несколько сюжетов из своей книги, сообщает пресс-служба СОУНБ.Фото: пресс-служба СОУНБ