В СОУНБ откроется юбилейная выставка авторской куклы «Пять историй старого дома»

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По словам руководителя галереи «Новое пространство»й, не стоит рассматривать ее как детскую. Здесь кукла – это произведение искусства художников, которое выражает глубокую, зачастую философскую идею, эмоции и мысли автора, его особую энергетику.В этом году галерейное пространство приглашает всех стать гостями одного удивительного дома, где их обитатели - куклы и предметы, его наполнявшие, расскажут свои истории. Эта выставка - как некий Рубикон между старым и новым годом, в ней заключены те таинственные пять минут, которые отделяют людей от новой точки отсчета, это момент осознания микрокосмоса, когда время остановилось, и начались истории, которые мы можем услышать. По замыслу авторов проекта, именно куклы рассказывают гостям галереи обо всем, что произошло за год, передают истории, чувства, энергетику своих создателей и совершают неожиданные превращения.Пятилетие проекта – это как некий отчет, что накладывает большую ответственность и на галерею, и на выставляющихся участников. Поэтому в этом году подход к формированию и подбору художников от привычного заявительного перешел к индивидуальноизбирательному. Была отобрана пятерка зарекомендовавших себя художников, которые специально для проекта создали эти истории. Участники выставки авторской куклы 2017 года: Наталья Аказина, Алиса Якиманская, Светлана Бузницкая, Татьяна Малушкина и Наталья Стукалова.По традиции, выставка, открывшись в уходящем году, после выхода с каникул 9 января продлится весь январь.Начало в 19:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.Фото: пресс-служба СОУНБ