В СОУНБ откроется выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца» к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа

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Французский мастер русского балета, педагог и великий балетмейстер более полувека жил и творил в Петербурге, и внес неоценимый вклад в развитие русской классической школы танца. Вершина его творчества приходится на конец XIX столетия, когда тандем хореографа с композитором Чайковским подарил мировой музыкальной культуре шедевры балета. До сих пор блистательные постановки «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» украшают репертуары многих театров и остаются любимыми у зрителя.Посетителей выставочного проекта «Русский балет – вдохновенный рисунок танца» ждет говорящая обстановка, где зритель сможет подойти поближе, прикоснуться к балетному искусству, рассмотреть внимательнее детали жизненного и творческого пути известных балетмейстеров, хореографов, танцовщиков. В рамках проекта гостям будет представлено несколько экспозиций. Каждая посвящена своей теме и имеет выстроенное, оформленное определенным образом, пространство. Посетители окунутся в богемную атмосферу того времени: приглушенное освещение, мерцающий свет старинных ламп, появляющиеся как в дымке на стене фотографии, балетные костюмы, предметы интерьера.Уникальный материал, собранный из различных отделов библиотеки, позволит читателю познакомиться со всеми гранями балетного искусства. В экспозиции представлены материалы из личного собрания театроведа заслуженного работника культуры России С. П. Хумарьян и Самарского академического театра оперы и балета.В рамках проекта, который продлится до конца года, состоятся творческие встречи с деятелями отечественного балета, показы игровых и документальных фильмов, посвященных искусству танца.Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.