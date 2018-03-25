Я нашел ошибку
Главные новости: 
В рамках проекта, который продлится до конца года, состоятся творческие встречи с деятелями отечественного балета, показы игровых и документальных фильмов, посвященных искусству танца.
В СОУНБ откроется выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца» к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа
По данным полицейских, цистерна была пуста. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ДПС. Подробности ДТП устанавливаются.
В Алексеевском районе на трассе "УАЗ "Патриот" врезался в автоцистерну, внедорожник загорелся
Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! Примите мои поздравления с профессиональным праздником!
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работника культуры России
Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а так же в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения.
МЧС: Как подготовиться к паводку?
Самарец убил жену в квартире и пытался ранить себя ножом Трагедия произошла на территории Куйбышевского района.
Самарец убил жену в квартире и пытался ранить себя ножом
Жительница Приволжского района ударила подругу по голове табуретом из ревности Пострадавшая попала в больницу.
Жительница Приволжского района ударила подругу по голове табуретом из ревности
На дачном массиве в Самарской области вор похитил сварочный аппарат и шлифмашинку
На дачном массиве в Самарской области вор похитил сварочный аппарат и шлифмашинку
В Самаре проснулись бабочки А в Самарской Луке встретили божью коровку.
В Самаре проснулись бабочки
сегодня  Воскресенье,25 марта, 13:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/03:
USD 57.11
0.27
EUR 70.43
0.12
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В СОУНБ откроется выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца» к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа

25 марта 2018 13:45
21
В рамках проекта, который продлится до конца года, состоятся творческие встречи с деятелями отечественного балета, показы игровых и документальных фильмов, посвященных искусству танца.
29 марта в 16:00 в Самарской областной библиотеке состоится открытие выставочного проекта «Русский балет – вдохновенный рисунок танца», посвященного 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.

Французский мастер русского балета, педагог и великий балетмейстер более полувека жил и творил в Петербурге, и внес неоценимый вклад в развитие русской классической школы танца. Вершина его творчества приходится на конец XIX столетия, когда тандем хореографа с композитором Чайковским подарил мировой музыкальной культуре шедевры балета. До сих пор блистательные постановки «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» украшают репертуары многих театров и остаются любимыми у зрителя.

Посетителей выставочного проекта «Русский балет – вдохновенный рисунок танца» ждет говорящая обстановка, где зритель сможет подойти поближе, прикоснуться к балетному искусству, рассмотреть внимательнее детали жизненного и творческого пути известных балетмейстеров, хореографов, танцовщиков. В рамках проекта гостям будет представлено несколько экспозиций. Каждая посвящена своей теме и имеет выстроенное, оформленное определенным образом, пространство. Посетители окунутся в богемную атмосферу того времени: приглушенное освещение, мерцающий свет старинных ламп, появляющиеся как в дымке на стене фотографии, балетные костюмы, предметы интерьера.

Уникальный материал, собранный из различных отделов библиотеки, позволит читателю познакомиться со всеми гранями балетного искусства. В экспозиции представлены материалы из личного собрания театроведа заслуженного работника культуры России С. П. Хумарьян и Самарского академического театра оперы и балета.

В рамках проекта, который продлится до конца года, состоятся творческие встречи с деятелями отечественного балета, показы игровых и документальных фильмов, посвященных искусству танца.

Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
25 марта 2018  13:45
В рамках проекта, который продлится до конца года, состоятся творческие встречи с деятелями отечественного балета, показы игровых и документальных фильмов, посвященных искусству танца.
В СОУНБ откроется выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца» к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа
В рамках проекта, который продлится до конца года, состоятся творческие встречи с деятелями отечественного балета, показы игровых и документальных фильмов,... Социум
8
25 марта 2018  13:04
Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! Примите мои поздравления с профессиональным праздником!
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работника культуры России
Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! Примите мои поздравления с профессиональным праздником!   Социум
82
25 марта 2018  12:50
Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а так же в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения.
МЧС: Как подготовиться к паводку?
Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а так же в случае внезапного и бурно развивающегося... Социум
93
Весь список

Здравоохранение
23 марта 2018  09:58
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Можно будет сразу узнать результат. Здравоохранение
271
22 марта 2018  17:22
21 марта в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД состоялось торжественное мероприятие с участием ректора Самарского государственного медицинского университета, академика РАН Геннадия Котельникова, заведующих кафедрами и сотр
Самарскому СПИД-центру присвоен статус клинический
21 марта в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД состоялось торжественное мероприятие с участием ректора Самарского... Здравоохранение
496
22 марта 2018  12:20
Самарский СПИД-центр посетил академик РАН Геннадий Котельников
Самарский СПИД-центр посетил академик РАН Геннадий Котельников
Он вручил центру вручил Сертификат о присвоении статуса клинический. Здравоохранение
272
Весь список
Новости медицины
22 марта 2018  16:54
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
 Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
72
21 марта 2018  19:44
Препарат Ветмедин
Препарат Ветмедин
 Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
93
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
122
Весь список
Туризм
21 марта 2018  10:34
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
236
16 марта 2018  12:54
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр.
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
423
14 марта 2018  12:56
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
315
Весь список
Образование
23 марта 2018  17:21
Бесплатные образовательные курсы предоставляет и Сбербанк, точнее его благотворительный фонд «Вклад в будущее». В начале марта фонд запустили Академию искусственного интеллекта. Курсы рассчитаны на школьников 7-11 класса, учителя смогут скачать необходимы
От рисования до искусственного интеллекта: учим ребенка с помощью всемирной паутины
Бесплатные образовательные курсы предоставляет и Сбербанк, точнее его благотворительный фонд «Вклад в будущее». В начале марта фонд запустили... Образование
237
23 марта 2018  10:38
Министрам Самарской области придется выучить историю региона
Министрам Самарской области придется выучить историю региона
В планах правительства – проводить образовательные семинары на базе учреждений отрасли. Образование
209
22 марта 2018  23:09
Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах поведения в пункте проведения экзамена, порядке подачи апелляции.
Рособрнадзор подготовил серию анимированных видеороликов о ЕГЭ-2018
 Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах... Образование
368
Весь список

Культура
24 марта 2018  12:40
Самарский театр Задумка примет участие в гала-спектакле в Москве
Самарский театр "Задумка" примет участие в гала-спектакле в Москве
Ребята выступят на сцене Большого театра. Культура
279
24 марта 2018  11:37
Актрисе и директору театра
Актрисе и директору театра "Самарская площадь" Наталье Носовой присвоили почетное звание
Теперь она Заслуженный артист Самарской области. Культура
322
23 марта 2018  14:01
XVIII Областные юношеские краеведческие чтения имени К.П. Головкина пройдут в Самаре
XVIII Областные юношеские краеведческие чтения имени К.П. Головкина пройдут в Самаре
Из 364 заявленных работ на очный допущены 302 работы учащихся из всех муниципальных образований региона.  Культура
230
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
443
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
779
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
749
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1245
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
768
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
702
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1496
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
885
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
981
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1585
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
910
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4175
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2377
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2833
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2718
Весь список

Мероприятия
Велотуристов приглашает Тольяттинская Велосипедная Кругосветка
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей Красноглинского района
В Самаре пройдет фольклорный фестиваль «Волжская мозаика»
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 3-го квартала 2013 года.

1609

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 2-го квартала 2013 года.

1603

На пост главы Самары претендуют 30 человек

1600
за неделю

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 3-го квартала 2013 года.

5090

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 2-го квартала 2013 года.

5085

На пост главы Самары претендуют 30 человек

5074
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда