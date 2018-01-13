В СОУНБ откроется выставка-просмотр «Кушать подано!»: кулинарные сюжеты в книжных собраниях»

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На этой оригинальной «гастрономической» экспозиции будут представлены раритеты - поваренные книги XVIII-XX веков, а также произведения известных русских литераторов, на которые авторы проекта предлагают посмотреть с особой, «кулинарной» точки зрения. В центре внимания - популярная сейчас тема еды, кулинарии, потребления пищи как одного из утонченных удовольствий человека.Посетители экспозиции услышат «вкусные» истории о происхождении названий популярных блюд XVIII-XIX веков, узнают, что готовила няня Арина Родионовна Александру Сергеевичу Пушкину, каким гурманом на самом деле был легендарный баснописец Иван Крылов, а также выяснят рецепт фирменного пирога, который пекли в доме писателя и мыслителя Льва Толстого. Не секрет, что многие писатели мастерски использовали «кулинарный» антураж в своих произведениях для передачи особенностей эпохи и характеристики персонажей книги. Посетив выставку, гости библиотеки получат шанс взглянуть на любимые и хорошо знакомые произведения с непривычного ракурса.Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.