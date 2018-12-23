В СОУНБ откроется выставка авторской куклы «В этом городе…»
23 декабря 2018 13:39
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Хотите в Рождество оказаться в незнакомом городе? Неспешно всматриваться в него, ощущать настроение, погружаться в его таинственные миры. И, возможно, вы почувствуете дежавю, поскольку ваше восприятие именно этой улицы, этого места созвучно с тем, что ощущал автор куклы.
По традиции, в канун новогодних праздников, наша галерея не просто экспонирует авторские куклы, а сама преобразуется в концептуальное арт-пространство, где каждая инсталляция помогает раскрыть глубину художественных образов, которые лишь на первый взгляд кажутся игрушечными или детскими. По замыслу авторов проекта, куклы рассказывают гостям галереи обо всем, чем живет их город, передают его истории и чувства.
«В прошлом году, создавая юбилейную экспозицию «Пять историй старого дома», мы ушли от заявочной формы коллективного участия, теперь за основу мы взяли концептуальную тему «Художник и город». Авторы в течение года создают куклы эксклюзивно под наш проект. Мы понимаем, что ставим перед собой достаточно сложные, амбициозные задачи, отказываясь от возможности собрать в галерее подобие ярмарки: все яркие куклы, которые только есть, в пользу создания серьезной экспозиции в определенной концепции и стилистике», — рассказывает руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова.
Город формирует художника, наполняя эмоциями, чувствами, воспоминаниями, в нем он черпает вдохновение. «Гений места» невидимыми нитями переплетает тонкие миры с нашим жизненным пространством. Самарские авторы Надежда Овсянникова, Наталя Аказина, Наталья Стукалова и Мария Волкова подарят гостям галереи «Новое пространство» гамму впечатлений и чувств, которые возникают от встречи с настоящими, глубокими произведениями.
Поверьте, куклы способны совершить неожиданные превращения!
Экспозиция будет работать в новогодние каникулы (4,5,8,9 января) и продлится до конца января 2019 года.
Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.
Фото: пресс-служба СОУНБ
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