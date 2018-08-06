В СОУНБ откроется выставка «По законам художественного жанра»

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Первая, дебютная выставка цикла, посвященная династиям выдающегося архитектора Алексея Григорьевича Моргуна и удивительного художника Горация Сергеевича Чернухина, прошла в ноябре 2017 года. Новый выставочный проект продолжает эту традицию - он расскажето творческих династиях художников Самары: Станислава Леонидовича и Светланы Станиславовны Щегловых, Валерия Ивановича и Алисы Валерьевны Самаринкиных, Виктора Алексеевича Панидова и Анны Викторовны Сливковой, Юрия Александровича Андреева и Ольги Юрьевны Березиной.Среда, сформированная в семье с традициями, устоями и правилами, оказывала влияние на развитие личности детей и на выбор ими профессии. В художественных мастерских не только рождались и рождаются новые картины, но и формируются профессионалы, перенимая опыт и навыки своих родителей. Результатом совместного труда поколений и стали работы, объединенные в выставку.Четыре творческие семьи - четыре династии, неоднократно выставлявшиеся в общих союзных выставках, по-новому представят свое творчество, акцентируя внимание на теме семейных ценностей. Экспозицию составят живописные работы, графика, гравюры, акварели,керамика, предметы из личных коллекций художников.Выставка продлится до 31 августа.Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.