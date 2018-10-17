В СОУНБ откроется выставка Фотобъединения областного Союза журналистов

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В экспозиции более 200 работ самых разнообразных жанров: репортаж, пейзаж, портрет, стрит и макро съемка и многое другое.Участники проекта – содружество творческих людей различных возрастов, взглядов и направлений, объединенных общим чувством – любовью к фотографии.Всего на выставке представлены работы 30 фотографов, каждый из них в разные годы принимал участие в деятельности Фотообъединения областного Союза журналистов, многие продолжают активную работу по продвижению фотоискусства в регионе и сегодня.Список авторов: Валерий Афанасьев, Екатерина Афанасьева, Павел Бурочкин, Алена Войнова, Алексей Голяков, Людмила Грибцова, Елена Демидова, Владимир Иванов, Максим Калинин, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Павел Куприянов, Владимир Курилов, Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, Георгий Майоров, Евгений Мелехин, Николай Муханов, Дмитрий Недыхалов, Полина Попова (Кубарева), Владимир Привалов, Юрий Стрелец, Тимур Соловьев, Денис Тюленев, Николай Федорин, Александр Филиппов, Георгий Фролов, Николай Цветков, Наталья Шинкевич.За 10 лет через творческое объединение прошло более 200 фотографов губернии. Сегодня в его костяк входит более 50 человек. Регулярно проходят тематические фотовыставки и фотопленеры, творческие встречи и мастер-классы. Фотообъединение не стоит на месте, оно постоянно развивается, фотографы с удовольствием принимают в свои ряды молодых начинающих коллег, рассказывают им о секретах фотоискусства.Фотоконкурс «Самарский взгляд», который входит в пятерку лучших фотосостязаний проводимых в регионах России – еще одно достижение Фотообъединения. 1000 участников со всей страны и из-за рубежа. На будущий год фотоконкурс отметит 10-летний юбилей, передает пресс-служба СОУНБ.Выставка продлится до 3 ноября.Вход свободный!16+