В СОУНБ откроется выставка «Кухня» - истории создания одной книги

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Иллюстрированная книга – всегда двойной портрет. Тема творческого союза, серьезной полноценной работы литератора и художника в современном искусстве встречается значительно реже по сравнению с тем, насколько широко эта практика была распространена в прошлые эпохи. От того, насколько глубоко и точно все участники смогли понять и прочувствовать тему, услышать друг друга зависит конечный результат: какой книга предстанет перед читателями.Проект «Кухня» предлагает зрителю заглянуть в самую суть творческого процесса, увидеть разные его этапы и итог – выполненные художником работы в сопровождении авторского текста на примере совместной работы одного писателя Александра Гутина и одного художника – Любови Егоровой.Следствием их творческого союза станет иллюстрированная книга «Кухня еврейского местечка, которого больше нет», сообщает пресс-служба СОУНБ.Фото: ethnicaproject.blogspot.ru