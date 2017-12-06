В СОУНБ откроется праздничная выставка «Зимняя феерия»

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На ней будут представлены книги из фонда отдела искусств, альбомы с репродукциями картин известных русских и советских художников, поздравительные открытки, посвященные зимним праздникам и развлечениям. Репродукции сопровождаются стихами и прозой известных литераторов, русскими народными пословицами и поговорками о зиме. Любой желающий сможет испытать свою находчивость и отгадать несколько загадок, связанных с Рождеством и Новым годом, сообщает пресс-служба СОУНБ.