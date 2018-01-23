В СОУНБ откроется комплексная выставка изданий «Великая битва на Волге»

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Экспозиция является частью масштабного межрегионального выставочного проекта, посвященного 75-летию разгрома советской армией немецко-фашистских войск под Сталинградом. Напомним, что ожесточенные бои продолжались двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем – и в самом Сталинграде. Итог кровопролитного сражения во многом предопределил ход войны.На комплексной выставке можно увидеть новейшие научные работы последних лет, подробно освещающие великую битву, в том числе издания, в которых опубликованы рассекреченные материалы архивов. Отдельный раздел экспозиции посвящен легендарным советским военачальникам, которые внесли неоценимый вклад в исход сражения – маршалу Георгию Жукову, начальнику Генштаба Александру Василевскому, военачальникам Василию Чуйкову и Константину Рокоссовскому, командующему Сталинградским и Юго-Восточным фронтом Андрею Еременко, главному маршалу артиллерии Николаю Воронову, генерал-полковнику Александру Родимцеву. Еще два раздела экспозиции расскажут о вкладе Куйбышевской области в великую победу на Волге. Здесь можно увидеть книги и материалы о наших земляках – участниках ожесточенных боев под Сталинградом, узнать о том, как куйбышевцы помогали воинским частям и жителям осажденного города, выяснить, как проходили будни волжских речников в военное время. Работа выставки продлится до 10 марта.Кроме того, в январе и феврале в Многофункциональном зале библиотеки состоятся открытые кинопоказы фильмов о Сталинградской битве. 27 января посетители библиотеки увидят картину «Сталинград» Федора Бондарчука, 3 и 10 февраля - фильм «Жизнь и судьба» Сергея Урсуляка, а 17 февраля - картину Жан-Жака Анно «Враг у ворот». С известными фильмами зрителей познакомит самарский киновед, руководитель киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг, сообщает пресс-служба СОУНБ.