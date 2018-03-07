В СОУНБ откроется историко-книжная выставка «Издатель и книга: книжные магнаты XIX-XX вв.»

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Это время в истории России характеризуется резким подъемом книгоиздательского дела. В середине 80-х гг. XIX в. Россия по производству книг вышла на 3-е место в мире, опередив такие страны, как Великобритания и США. Появляются издатели новой формации, которые развернули дело на настоящей коммерческой основе. Они стремились овладеть книжным рынком, диктовать свои цены, размеры скидок, правила торговли. Кроме того, они чутко улавливали потребительский интерес и сами пытались влиять на вкусы своих будущихподписчиков.Среди выдающихся издателей второй половины XIX - начала XX вв. – Маврикий Осипович Вольф, Адольф Федорович Маркс, Герман Дмитриевич Гоппе. Они являются типичными представителями западных предпринимателей, приехавших в дореволюционную Россию и успешно соединивших высокий уровень европейской техники с возможностями развивающегося обширного российского рынка. Здесь они обрели вторую родину и внесли значительный вклад в российские науку, промышленность, историю и культуру.Среди представленных экспонатов – роскошно оформленные издания «Божественной комедии» Данте, поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай» и «Возвращенный рай», иллюстрированные великолепными гравюрами Гюстава Доре, «Живописная Россия» – многотомное художественно-научное иллюстрированное описание России, ставшее библиографической редкостью. Посетители увидят наиболее популярные во второй половине XIX в. журналы, отразившие эпоху, – «Ниву» А. Маркса, «Вокруг света» М. Вольфа, «Всемирную иллюстрацию» Г. Гоппе и другие раритетные издания из фонда отдела редких книг.Вход свободный.Приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба СОУНБ.