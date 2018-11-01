В СОУНБ начала работу выставка литературы и графики «Ожившие страницы»

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В Самарской областной универсальной научной библиотеке начала работу выставка литературы и графики «Ожившие страницы». Здесь вы сможете увидеть графику самарских художников – работы, переданные в фонд библиотеки Самарским отделением Союза художников России. В основном, это иллюстрации к литературным произведениям, которые на выставке сопровождаются соответствующими фрагментами из текстов А.Н. Толстого, Ю.Н. Тынянова, А.Н. Островского, В.В. Быкова, Ю.И. Шанькова, Е.Е. Чернова, Б.А. Кожина, Б. Брехта.Искусствовед Валентина Алексеевна Чернова в издании «Свежая газета. Культура» (№ 12-13, сентябрь 2018) подчеркивает, что на протяжении XX века Куйбышевская художественная школа была сильна мастерами-графиками: «Профессия графика – особенная, связанная с освоением вида искусства, где царят свои законы и разнообразные художественные техники, как уникальные, так и тиражные. Отдельную страницу графики составляет книжная иллюстрация».Самарские мастера книжной графики, с чьими работами предстоит познакомиться зрителям на выставке «Ожившие страницы», – Н.П. Тяпков, Н.С. Панфильцев, П.П. Якушев, Е.А. Березин, Г.Ю. Голубицкий, Ю.П. Бородачев. В частности, работы графика Юрия Петровича Бородачевавыставлены в Европе в Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Люксембурге, а также в Австралии.Представленные иллюстрации выполнены в различных техниках – линогравюра, офорт, смешанная техника, сухая игла, травление, литография.Литературную часть экспозиции дополняют справочники по литературоведению и искусству, биографические издания, очерки творчества.Место проведения: холл 2-го этажа. Выставка продлится до конца декабря 2018 года, передает пресс-служба СОУНБ.Фото: samara.citifox.ru