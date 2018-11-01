В СОУНБ начала работу выставка литературы и графики «Ожившие страницы»
1 ноября 2018 16:23
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Искусствовед Валентина Алексеевна Чернова в издании «Свежая газета. Культура» (№ 12-13, сентябрь 2018) подчеркивает, что на протяжении XX века Куйбышевская художественная школа была сильна мастерами-графиками: «Профессия графика – особенная, связанная с освоением вида искусства, где царят свои законы и разнообразные художественные техники, как уникальные, так и тиражные. Отдельную страницу графики составляет книжная иллюстрация».
Самарские мастера книжной графики, с чьими работами предстоит познакомиться зрителям на выставке «Ожившие страницы», – Н.П. Тяпков, Н.С. Панфильцев, П.П. Якушев, Е.А. Березин, Г.Ю. Голубицкий, Ю.П. Бородачев. В частности, работы графика Юрия Петровича Бородачева
выставлены в Европе в Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Люксембурге, а также в Австралии.
Представленные иллюстрации выполнены в различных техниках – линогравюра, офорт, смешанная техника, сухая игла, травление, литография.
Литературную часть экспозиции дополняют справочники по литературоведению и искусству, биографические издания, очерки творчества.
Место проведения: холл 2-го этажа. Выставка продлится до конца декабря 2018 года, передает пресс-служба СОУНБ.
Фото: samara.citifox.ru
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