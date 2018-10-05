В СОУНБ начал свою работу VI Всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Анищенко

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Всего было подано заявок свыше 300 заявок, из них жюри отобрало около 40. В этом году у фестиваля на редкость обширная география – молодые авторы приехали из Нижнего Новгорода, Липецка, Уфы, Мурманска и других городов России. Также в этому организаторы расширили возрастные границы фестиваля и пригласили к участию поэтов, прозаиков, публицистов, драматургов в возрасте от 18 до 35 лет.С открытием поздравили ведущие творческих семинаров фестиваля. Так, главный редактор журнала «Русское эхо», председатель Самарского отделения Союза писателей России Александр Громов пожелал всем участникам научиться слышать друг друга: « все участники очень талантливые и все очень разные, надеюсь, семинары дадут возможность понять друг друга, услышать по-настоящему». Самарский писатель, номинант литературной премии «Дебют» Андрей Олех, рассказал, что прочитал всю прозу от участников фестиваля : «приятно удивлен качеством литературы, очень сильные авторы в этом году приехали на фестиваль, поэтому не терпится начать творческое обсуждение». Поэт, прозаик, переводчик, телеведущий, зам. главного редактора журнала «Новая Юность» Глеб Шульпяков, также отметил хорошее пространство, в котором происходит открытие «вчера здесь был мой поэтический спектакль «Красная планета», прекрасная акустика и звуковое сопровождение. А на семинаре поэзии с удовольствием поговорим о стихах». Поэт, прозаик, критик, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев (Москва) поделился ожиданием работы литературных мастерских. Ведь, по его мнению, нет ничего прекраснее, чем проводить время в обсуждении поэзии и прозы.На церемонии открытия выступили музыкальный коллектив «Дайте Грэмми». Актер самарского театра «Город», мастер сцены Б.А.Трейбич прочитал стихотворную поэму Михаила Анищенко «Река и вода».Фестиваль продлится до 7 октября, основная часть мероприятий пройдет на живописном берегу Волги в образовательном лагере «Жигули» поселка Зольное. Здесь будут работать творческие мастерские, круглый стол «Литературная жизнь в регионах». В память о Михаиле Анищенко состоится литературный вечер гостей, ведущих и участников семинаров. Известный московский поэт и публицист Дмитрий Воденников выступит с лекцией «Сны, которые нам не снятся: тема сна в поэзии 20–21 века». Завершит программу фестиваля литературный ринг участников семинаров, передает пресс-служба СОУНБ.