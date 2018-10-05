В СОУНБ начал свою работу VI Всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Анищенко
5 октября 2018 14:59
72
С открытием поздравили ведущие творческих семинаров фестиваля. Так, главный редактор журнала «Русское эхо», председатель Самарского отделения Союза писателей России Александр Громов пожелал всем участникам научиться слышать друг друга: « все участники очень талантливые и все очень разные, надеюсь, семинары дадут возможность понять друг друга, услышать по-настоящему». Самарский писатель, номинант литературной премии «Дебют» Андрей Олех, рассказал, что прочитал всю прозу от участников фестиваля : «приятно удивлен качеством литературы, очень сильные авторы в этом году приехали на фестиваль, поэтому не терпится начать творческое обсуждение». Поэт, прозаик, переводчик, телеведущий, зам. главного редактора журнала «Новая Юность» Глеб Шульпяков, также отметил хорошее пространство, в котором происходит открытие «вчера здесь был мой поэтический спектакль «Красная планета», прекрасная акустика и звуковое сопровождение. А на семинаре поэзии с удовольствием поговорим о стихах». Поэт, прозаик, критик, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев (Москва) поделился ожиданием работы литературных мастерских. Ведь, по его мнению, нет ничего прекраснее, чем проводить время в обсуждении поэзии и прозы.
На церемонии открытия выступили музыкальный коллектив «Дайте Грэмми». Актер самарского театра «Город», мастер сцены Б.А.Трейбич прочитал стихотворную поэму Михаила Анищенко «Река и вода».
Фестиваль продлится до 7 октября, основная часть мероприятий пройдет на живописном берегу Волги в образовательном лагере «Жигули» поселка Зольное. Здесь будут работать творческие мастерские, круглый стол «Литературная жизнь в регионах». В память о Михаиле Анищенко состоится литературный вечер гостей, ведущих и участников семинаров. Известный московский поэт и публицист Дмитрий Воденников выступит с лекцией «Сны, которые нам не снятся: тема сна в поэзии 20–21 века». Завершит программу фестиваля литературный ринг участников семинаров, передает пресс-служба СОУНБ.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 октября 2018 16:35
Все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно. Вход на ярмарку вакансий свободный. Социум
19
5 октября 2018 16:21
С 15:00 до 23:00. Социум
37
5 октября 2018 16:06
Конференция проводится с 1947 года поочередно в разных городах Волго-Уральского региона, и в этом году впервые – в Самаре. Социум
43
Здравоохранение
5 октября 2018 12:58
Закупки на лечение редких заболеваний сократились почти на треть. Здравоохранение
131
4 октября 2018 12:35
В мероприятиях примет участие Центр здоровья Самарской городской поликлиники №4. Здравоохранение
201
3 октября 2018 19:15
В рамках соглашения планируют проводить в Самарской области совместные мероприятия, направленные на повышение доступности оказания медицинской помощи в... Здравоохранение
259
Новости медицины
4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
57
3 октября 2018 21:17Как не ошибиться с выбором очков
Многие знают, что одним из главных факторов выбора данного аксессуара является форма лица человека. Новости медицины
68
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
476
Туризм
5 октября 2018 10:01
При этом компания продолжит свою агентскую деятельность. Туризм
146
28 сентября 2018 23:22
Кроме того, соглашение об отмене визовых требований подписано с Палау. Туризм
672
28 сентября 2018 12:23
Таким образом местные власти хотят сократить количество пьяных путешественников. Туризм
276
Образование
5 октября 2018 14:41
Дмитрий Быков и Андрей Пименов вошли в число лауреатов конкурса компании «Газпром». Образование
100
5 октября 2018 14:31
В мультимедийном парке «Россия – Моя история» на «Учительской неделе» в канун профессионального праздника прошли мероприятия для преподавателей... Образование
106
5 октября 2018 12:05
Губернатор отметил, что работа учителя – одна из самых ответственных, именно в ваших руках будущее родного края и всей России. Образование
115
Культура
5 октября 2018 15:47
Актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова отмечает 75-летие. Культура
64
5 октября 2018 09:01
Фестиваль посвящен событиям Гражданской войны. Культура
165
4 октября 2018 23:50
Также приз получили и создатели проекта Александр Котт и Константин Статский, победившие в номинации "Режиссёр телевизионного фильма/сериала". Культура
221
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
404
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1382
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1634
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
321
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
374
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
793
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15769
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
825
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1075
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
971
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1006
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2047
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1476
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1637
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1597
Мероприятия