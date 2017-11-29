В СОУНБ будет работать выставка артефактов времен ВОВ, приуроченная ко Деню неизвестного солдата

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Также в программе: семинары по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества, мастер-классы по работе с поисковым оборудованием и с электронными базами данных, встречи с ветеранами поискового движения области.Кроме того, на территории библиотеки расположен мобильный пункт по приему заявлений граждан города и области в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» для архивного поиска родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечественнойвойны.Аналогичная выставка и мобильный пункт будут также работать 3 декабря с 9.00 до 14.00, в День неизвестного солдата, на площади Славы в Самаре.Напомним, 3 декабря 2014 года в России впервые отметили новую памятную дату – «День неизвестного солдата». Ее история восходит к 3 декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. 8 мая 1967 годуна месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата», сообщает пресс-служба облправительства.