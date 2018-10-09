В СОУНБ будет показан спектакль «Толстуха играет Медею»

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Этот моноспектакль — не просто рассказ, это откровение одинокой женщины, которая бродит по улицам города. Из многочисленных пластиковых пакетов достает она осколки своей судьбы. Изношенная обувь, старое пальто, грязная кукла. С помощью этого скарба она рассказывает трагическую историю женщины, «толстухи», современной Медеи.Постановка обращена ко взрослому зрителю, интересующемуся современными формами театра. В истории своей героини «Толстухи» режиссер, немецкая актриса и театральный педагог Юлия Рааб видит прямые параллели с одним из самых противоречивых греческих мифов – истории о Медее.Как с помощью пластиковых пакетов и языка современного театра пересказать на новый лад историю из античного мифа, основы высокой трагедии Еврипида?Немецкий театральный обозреватель Адриенне Браун в газете Stuttgarter Zeitung охарактеризовала спектакль так: «Эта небольшая изящная постановка деликатна, меланхолична и горька, иногда самоиронична, а иногда остро социально-критична…».После спектакля все желающие смогут остаться и поговорить о связи вечных сюжетов и современных болевых точках общества с создателями спектакля.Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.