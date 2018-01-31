В СОУНБ провели видеоконференцию «Матч на руинах»

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30 января Самарская областная универсальная научная библиотека совместно с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина и Волгоградской областной универсальной научной библиотекой им. М. Горького провели видеоконференцию «Матч на руинах». Онабыла посвящена 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Центральной темой обсуждения стал легендарный футбольный матч, который состоялся в разрушенном Сталинграде 2 мая 1943 года. В режимевидеоконференции участвовали 9 библиотек и более 30 присоединились к мероприятию в режиме просмотра.- Матч 1943 года – это два часа из жизни легендарного, героического города, игра, которая стала для Сталинграда знаком возвращения к мирной жизни, а для нашей огромной страны - символом веры в окончательную победу, - отметилаконсультант Управления реализации культурной политики департамента стратегического планирования и развития отрасли Министерства культуры Самарской области. - В этом матче не было проигравших: и на поле, и на трибунах находились те, кто выиграл, посколькупобеждали не команды, а спорт и проигрывала война. «Матч на руинах» не столько спортивное, сколько крупное военно-политическое событие. И трудно переоценить роль библиотек как хранителей бесценной информации для изучения фактов о спортивной жизни страны в годы войны.Популярность футбола в нашей стране накануне Великой Отечественной войны была огромна, но с началом военных действий многие спортсмены отправились на фронт. Однако, невзирая на тяготы военного времени, огромные нагрузки и тяжелейшие условия жизни, вфутбол по-прежнему играли.- Если мы говорим о самарской футбольной команде, нынешних «Крыльях Советов», то каждый их матч в годы войны можно назвать значимым, - считает, кандидат исторических наук, начальник отдела использования архивных документовСамарского областного государственного архива социально-политической истории. - Все игры происходили в тяжелейших условиях, когда спортсмены выстаивали смену на оборонных предприятиях по 10-12 часов, а уже затем шли тренироваться. В то время на Безымянке не было стадионов, и порой им приходилось добираться до места проведения матча пешком.Тяготы военного времени не стали помехой, и самарский клуб развивался, постепенно его пополнили местные игроки. Сложно переоценить значение футбола в военную эпоху: в стране, как и раньше, проводились спортивные состязания, ставшие отдушиной и символом надежды на мирную жизнь для измученных лишениями людей.Участники видеоконференции узнали, с какого матча на стадионе «Динамо» в блокадном Ленинграде началась победа над врагом из выступления, профессора Кафедры теории и методики футбола Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта.О знаменитом «Матче на руинах» рассказал, спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий из Волгограда. Одной из основных задач современного общества является сбор и изучение, сохранение документов и свидетельств о Великой Отечественной войне,поэтому по итогам видеоконференции будет издан электронный сборник материалов «Матч на руинах». В него войдут лучшие статьи очных и заочных участников мероприятия. Планируется разместить его в свободном доступе на сайтах Самарской областной универсальной научной библиотеки и Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, сообщает пресс-служба СОУНБ.