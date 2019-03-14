В СОУНБ начинается подготовка к "Тотальному диктанту"

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По субботам и воскресеньям с 11:00 до 12:30 все желающие повысить грамотность могут начать посещать занятия по расписанию:16 марта — Правописание Н и НН в разных частях речи.17 марта — Различение НЕ и НИ, их слитное и раздельное написание с разными частями речи.23 марта — Пунктуация в сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложениях.24 марта — Правописание приставок и корней.6 апреля — Правописание производных предлогов и наречий.7 апреля — Пунктуация при обособленных членах предложения, вводных словах и обращениях.Для обучения достаточно зарегистрироваться. Регистрация проводится двумя способами:В группе «Центр Чтения» в соцсети «ВКонтакте». В теме «Регистрация на Открытые занятия по русскому языку 2019» укажите ФИО и даты нужных вам занятий.Звонок в Центр Чтения по телефону – (846) 334-22-99.Место проведения: Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14 а), отдел иностранной литературы, 3 этаж.Вести занятия будут профессиональные филологи, специалисты Центра поддержки и развития чтения СОУНБ Екатерина Скворцова и Дана Спиридонова.«Тотальный диктант» состоится 13 апреля в 2019 году. В Самаре, как и по всей России, акция проводится в 6-й раз. В этом году диктовать «Тотальный диктант» в СОУНБ будет актер театра-студии «Грань» Даниил Богомолов. Регистрация на участие откроется 3 апреля 2019 года.Вход – свободный, передает пресс-служба СОУНБ.