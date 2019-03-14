Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 14 марта, 15:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/03:
USD 65.59
-0.18
EUR 74.02
-0.05
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В СОУНБ начинается подготовка к "Тотальному диктанту"

14 марта 2019 14:51
49
Начинается цикл открытых занятий по русскому языку.
Перед началом ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) с 16 марта 2019 г. начинается цикл открытых занятий по русскому языку.

По субботам и воскресеньям с 11:00 до 12:30 все желающие повысить грамотность могут начать посещать занятия по расписанию:

16 марта — Правописание Н и НН в разных частях речи.
17 марта — Различение НЕ и НИ, их слитное и раздельное написание с разными частями речи.
23 марта — Пунктуация в сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложениях.
24 марта — Правописание приставок и корней.
6 апреля — Правописание производных предлогов и наречий.
7 апреля — Пунктуация при обособленных членах предложения, вводных словах и обращениях.

Для обучения достаточно зарегистрироваться. Регистрация проводится двумя способами:

В группе «Центр Чтения» в соцсети «ВКонтакте». В теме «Регистрация на Открытые занятия по русскому языку 2019» укажите ФИО и даты нужных вам занятий.

Звонок в Центр Чтения по телефону – (846) 334-22-99.

Место проведения: Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14 а), отдел иностранной литературы, 3 этаж.

Вести занятия будут профессиональные филологи, специалисты Центра поддержки и развития чтения СОУНБ Екатерина Скворцова и Дана Спиридонова.

«Тотальный диктант» состоится 13 апреля в 2019 году. В Самаре, как и по всей России, акция проводится в 6-й раз. В этом году диктовать «Тотальный диктант» в СОУНБ будет актер театра-студии «Грань» Даниил Богомолов. Регистрация на участие откроется 3 апреля 2019 года.

Вход – свободный, передает пресс-служба СОУНБ. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
14 марта 2019  14:51
Начинается цикл открытых занятий по русскому языку.
В СОУНБ начинается подготовка к "Тотальному диктанту"
Начинается цикл открытых занятий по русскому языку.  Социум
29
14 марта 2019  12:47
Военные ЦВО начали подготовку к Параду Победы в Самаре
Военные ЦВО начали подготовку к Параду Победы в Самаре
Сейчас тренировки проходят на плацу воинских частей и соединений. Социум
132
14 марта 2019  12:33
ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян
ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян
Пока неизвестно, сколько зарегистрированных самозанятых может быть к концу года. Социум
112
Весь список

Здравоохранение
13 марта 2019  09:53
Названы вредные людям старше 30 лет продукты В этом возрасте замедляется метаболизм.
Названы вредные людям старше 30 лет продукты
В этом возрасте замедляется метаболизм. Здравоохранение
473
12 марта 2019  19:39
В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий.
Минздрав отказался от идеи запретить продажу жевательного табака и снаффа
В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий.   Здравоохранение
311
12 марта 2019  15:02
В Самарской области показатель снизился на 1,7 %.
По итогам 2018 года в Самарской области снизилась смертность населения
В Самарской области показатель снизился на 1,7 %.  Здравоохранение
850
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
52
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
425
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
708
Весь список
Туризм
13 марта 2019  10:59
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
304
13 марта 2019  09:47
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
256
12 марта 2019  11:34
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
275
Весь список
Образование
14 марта 2019  10:36
Какие изменения ждут самарские вузы? Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Какие изменения ждут самарские вузы?
Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Образование
180
13 марта 2019  09:59
Самара попала в середину рейтинга городов с самым плохим школьным образованием
Самара попала в середину рейтинга городов с самым плохим школьным образованием
Респондентов просили оценить уровень современного школьного образования в их городе по десятибалльной шкале. Образование
319
12 марта 2019  13:55
В Самаре проектируется единая межвузовская экосреда
В Самаре проектируется единая межвузовская экосреда
Об этом сообщил первый проректор Самарского университета Роман Самсонов. Образование
363
Весь список

Культура
14 марта 2019  13:43
Самарчанки 8 марта бесплатно посещали музеи в рамках акции
Самарчанки 8 марта бесплатно посещали музеи в рамках акции
8 марта более 150 музеев поддержали инициативу Минкультуры России о бесплатном посещении для женщин. Культура
85
14 марта 2019  12:53
Фестиваль «Веснушка» шагает по Самарской области
Фестиваль «Веснушка» шагает по Самарской области
Это серия концертов, которые студенты ссузов самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри. Культура
100
14 марта 2019  10:40
Самарский театр оперы и балета вновь присоединится к международной акции «Час Земли»
Самарский театр оперы и балета вновь присоединится к международной акции «Час Земли»
В субботу, 30 марта, на один час с 20:30 до 21:30 будет отключена подсветка здания театра.  Культура
117
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
117
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
540
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1011
Весь список


Видео
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
949
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
281
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
561
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
820
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
823
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
811
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1156
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1283
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
571
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
794
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1247
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1000
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ начинается подготовка к "Тотальному диктанту"
В Самаре прошел турнир по дзюдо на призы СЮИ
В Самаре пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные