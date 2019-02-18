В СО вводится полное ограничение движения на участке автодороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград"

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В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде обильного снегопада, метели и ухудшения видимости на на участке от 65 км до 87 км автодороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" с 16:30 и до улучшения погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспортных средств.Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям использовать альтернативные маршруты движения, либо осуществить стоянку транспортных средств на благоустроенных площадках до снятия ограничения.Региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок до полного восстановления движения на автодорогах региона, передает пресс-служба ГИБДД Самары.