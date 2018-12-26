В СО временно ограничено движение грузового транспорта на участках автодороги М-5 «Урал»

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26 декабря, в 13:35, в ЦУКС СО поступило сообщение о том, что в соответствии с распорядительными актами о введении временного ограничения движения ФКУ «Приволжуправтодор» от 26.12.2018 № 415-р и 416-р на территории Самарской области временно ограничено движение для грузовых транспортных средств с 12.00 (мск) до 16.00 (мск) 26.12.2018 г. с 890 км по 976 км федеральной автодороги М-5 «Урал» и с 12.45 (мск) до 17.00 (мск) с 862 км по 890 км.Всего протяженность участка составляет 114 км.Подрядными предприятиями осуществляется ограничение движения путем распорядительно-регулировочных действий на закрепленных участках автодороги.Для проведения расчистки участка автодороги привлечено 30 человек, 26 ед. техники (с 868 – 970 км – 7 человек, 6 ед. техники; с 971 – 977 км – 6 человек, 5 ед. техники; с 960 – 971 км – 11 человек, 10 ед. техники; с 940 – 1004 км – 6 человек, 5 ед. техники.Для патрулирования данного участка автодороги задействованы 4 оперативные группы местных пожарно-спасательных подразделений (г.о. Тольятти, Жигулевск, м.р. Сызранский, Ставропольский), 4 экипажа территориальных подразделений ГИБДД (8 человек).Дополнительная информация уточняется, передает пресс-служба облМЧС.