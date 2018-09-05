В СО возобновляется реализация ррограммы «Развитие кластера промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Самарской области» до 2020 года»

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Программа была утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25.11.2015 № 769, которое вступило в силу в 2016 году. Однако из-за сложных социально-экономических условий в 2017 году осуществление программных мероприятий было приостановлено.В 2018 году предусмотрены средства областного бюджета на реализацию первоочередного мероприятия Программы – выполнение научно-исследовательской работы по формированию научно-обоснованных правовых и экономических конструкций организации и ведения системы корреляции спроса застройщиков и предложения организаций промышленности строительных материалов, а также внедрения опционной системы заказа поставок строительных материалов по заявкам застройщиков.Общая концепция Программы обсуждается с научным сообществом и общественностью. Первый заместитель министра строительства Самарской области — главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников сообщил: «Министерство строительства направило концепцию Программы в академию строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета. Концепция будет обсуждаться с научным сообществом, преподавателями вуза, архитектурным и строительным сообществом. Надеюсь, что впоследствии это окажет эффективную помощь в реализации ключевых аспектов мероприятий Программы», передает пресс-служба облправительства.