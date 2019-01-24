В СО в 2018 году были восстановлены права более 1,5 тысяч обманутых дольщиков

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Сегодня, 24 января 2019 года, по поручению губернатора Самарской областивице-губернатор – руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупциипровёл совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона и комиссии по координации работы по противодействию коррупции.Участие в заседании приняли руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления Самарской области, правоохранительных органов и другие.Началось совещание с обсуждения мер, принимаемых органами исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительными и контрольно-надзорными органами по защите и восстановлению прав обманутых дольщико.В прошлом году благодаря постоянному личному контролю и участию губернатора Дмитрия Азарова, депутата Государственной Думы, активизации работы правоохранительных и контрольных органов число проблемных объектов удалось сократить.В 2018 году из перечня проблемных исключены 4 объекта, ещё по четырем – документы находятся на стадии согласования. 1584 человека перестали быть обманутыми дольщиками. Непосредственно при участии Губернатора два самарских долгостроя (Маяковского, 95 и Димитрова, 14) введены в эксплуатацию.Значительно активизировалась работа правоохранительных органов по выявлению преступлений в сфере долевого строительства. Так, если за предыдущие три года – с 2015 по 2017 годы – было выявлено всего 20 преступлений, связанных с нарушением прав граждан при участии в долевом строительстве многоквартирных домов, то только за прошлый год дел возбуждено в 2 раза больше – 42. Следственными органами направлено в суд 4 уголовных дела в отношении 6 лиц. Судами рассмотрено 7 уголовных дел, мошенники получили реальные сроки лишения свободы.Вместе с тем, работа по оставшимся объектам продолжается. Здесь особая роль у министерства строительства. Оно наделено полномочиями по контролю и надзору в области долевого строительства.«Необходимо усилить контроль за отбором инвесторов-застройщиков, ужесточить требования к организациям, получившимкомпенсационные участки за достройку проблемных объектов. Также прошу и правоохранительные органы незамедлительно реагировать на обращения, касающиеся действий застройщиков, нарушающих права дольщиков, занимающихся выводом компенсационных земель.Те, кто нарушил права людей, причинил им нравственные страдания, материальный ущерб, должны неотвратимо отвечать за содеянное. Тема обманутых дольщиков крайне болезненна и будет разрешена только в том случае, если каждый орган власти, на который возложены обязанности по защите и восстановлению прав граждан, выполнит их добросовестно, неся ответственность за принимаемые решения. При этом необходимо обеспечить надлежащее межведомственное взаимодействие между надзорными органами, силовыми структурами и судебной властью», - подчеркнул Ю.А.Рожин.Далее участники совещания заслушали информацию о выполнении в 2018 году на территории Самарской области Национального плана противодействия коррупции и одноименной государственной программы Самарской области. Исполнителями Национального плана на территории Самарской области являются органы исполнительной власти и местного самоуправления региона, а также территориальные органы федеральных органов власти.В целях его реализации проанализированы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 2425государственных гражданских служащих (2017 г. – 2155). В результате анализа выявлены отдельные факты представления государственными и муниципальными служащими недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, о денежных средствах, находящихся на банковских счетах, а также об имеющихся счетах по состоянию на отчетную дату.Кроме того, выявлены случаи, когда служащие в декларации не указывали доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях. Виновные государственные гражданские служащие привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечаний и выговоров, 4 служащих уволены со службы, передает пресс-служба обладминистрации.