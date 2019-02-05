В СО стартовал конкурс изделий юных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел «Наш дом – планета Земля!»

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В 2019 году конкурс посвящен Году театра в России.Учредителем и организатором выступает Агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области.Конкурс «Наш дом – планета Земля!» проходит уже в восьмой раз и зарекомендовал себя как творческая площадка для обмена опытом среди юных мастеров. Участие в этом областном мероприятии – это прекрасная возможность заявить о себе, продемонстрировать свои знания и умения в области прикладного творчества.Конкурс проводится в целях содействия сохранению традиционных и развитию новых видов декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области, поощрения и популяризации лучших достижений детского декоративно-прикладного творчества, воспитания у молодого поколения бережного отношения к окружающему миру, к неповторимости и многообразию природных материалов нашей планеты, привлечения внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды, формирования единого культурного пространства и позитивного имиджа Самарской области, вовлечения жителей и гостей Самарской области в культурные процессы, происходящие на ее территории.К участию в конкурсе приглашаются воспитанники творческих объединений культурно-досуговых учреждений, учащиеся детских художественных, музыкальных (с художественным отделением) школ, школ искусств, изостудий, общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, гимназий, лицеев, студенты ссузов и вузов (с кафедрой (отделением) декоративно-прикладного искусства) Самарской области в возрасте от 7 до 21 года (включительно). Участие бесплатное.Подведение итогов состоится 29 марта 2019 года, награждение — 23 апреля 2019 года на торжественном открытии итоговой областной выставки творческих работ победителей, призеров и дипломантов конкурса в арт-фойе Центра российской кинематографии «Художественный» имени Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, 103/105), которая продлится по 12 мая 2019 года.В период с 16 мая по 28 июля 2019 года будут экспонироваться итоговые передвижные выставки творческих работ победителей, призеров и дипломантов конкурса «Наш дом – планета Земля!» в муниципальных образованиях Самарской области: городских округах Чапаевск, Новокуйбышевск и муниципальных районах Волжский и Красноармейский.Заявки на участие принимаются до 11 марта 2019 года по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, 78 или по электронной почте: pscenter7@mail.ru (ГБУК «Агентство социокультурных технологий»).Справки по телефону: (846) 331-23-55, Тарантул Людмила Викторовна, заведующий отделом декоративно-прикладного творчества и ремесел ГБУК «Агентство социокультурных технологий», передает пресс-служба облправительства.