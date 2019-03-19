В СО проводится профилактическое мероприятие "Школа безопасности для пенсионеров"

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В Самаре, в региональном отделении общественной организации «Союз пенсионеров России» представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Евгений Легостаев совместно с сотрудниками полиции организовал встречу с пенсионерами. Он сообщил, что полицейскими и представителями Общественных советов при территориальных ОВД на районном уровне Самарской области на постоянной основе проводится разъяснительная работа с гражданами преклонного возраста по вопросам, как не стать жертвой мошенников и неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации.Начальник отделения по раскрытию мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой связи УУР ГУ МВД России по Самарской области Василий Подкорытов провел разъяснительную работу по вопросам, как не стать жертвой мошенников. Подполковник полиции рассказал гражданам преклонного возраста о преступных схемах, к которым прибегают злоумышленники для того, чтобы завладеть чужими деньгами и о правилах, позволяющих не стать их жертвами. Кроме того, Василий Подкорытов подробно и доступно объяснил, куда обращаться лицам, пострадавшим от действий мошенников, призвав обращаться в органы внутренних дел как можно оперативнее.Начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Самаре Ирина Тарпанова напомнила пешеходам о Правилах безопасного перехода проезжей части, объяснила, как не попасть в «дорожную ловушку», освежила в памяти правила для пассажиров. Присутствующие также обсудили вопрос использования на верхней одежде световозвращающих элементов, которые затем получили в подарок от ГИБДД. Также участниками мероприятия был задан ряд вопросов, касающихся безопасности дорожного движения, на которые они получили исчерпывающие ответы.В завершение мероприятия сотрудники полиции и представитель Общественного совета при областном главке раздали пенсионерам памятки с юридической информацией.Полиция предупреждает: только ваша бдительность поможет предотвратить преступление. Но если оно все же произошло, как можно быстрее обращайтесь за помощью в дежурные части территориальных органов внутренних дел или по телефонам: 020 (102 – с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи). Помните! При попытке незнакомых людей попасть к вам в квартиру, незамедлительно сообщите об этом родственникам или соседям, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.