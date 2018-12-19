В СО прошло профилактическое мероприятие по пресечению преступлений, связанных с осуществлением незаконной охоты и незаконным оборотом оружия

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С целью предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных ст.258 УК РФ (Незаконная охота), выявления лиц, причастных к незаконному обороту оружия, а также правонарушений в сфере незаконного оборота оружия, повышения эффективности контроля за ношением, хранением и использованием гражданского оружия, соблюдения установленного порядка учета, регистрации и перерегистрации лицензий и разрешений, на территории Сергиевского, Приволжского, Безенчукского, Исаклинского и Шенталинского районов Самарской области проведены оперативно-профилактические мероприятия.В мероприятии приняли участие подразделения областного главка и территориальных органов МВД России Сергиевского, Приволжского, Безенчукского, Исаклинского и Шенталинского районов Самарской области. Это сотрудники уголовного розыска, Центра по противодействию экстремизму, ГИБДД, участковые уполномоченные полиции, бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области. Всего в операции было задействовано около сотни сотрудников органов внутренних дел.В ходе мероприятия, в рамках ранее возбужденных уголовных дел полицейские провели 27 обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли 6 охотничьих ружей, 2 обреза двуствольного ружья, 1 газовый пистолет, 3 охотничьих ножа, 251 патрон, 7 емкостей с порохом, 2 патронташа, 1 штык-нож, 1 фароискатель, 5 рыболовных сетей. Также осуществлялись внеплановые проверки условий хранения оружия у 16 владельцев нарезного и гладкоствольного оружия. Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия инспекторы ГИБДД провели осмотр 189 транспортных средств и составили 29 административных протоколов, все правонарушители привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Все изъятое оружие направлено на экспертизу. Подобные оперативно-профилактические мероприятия проводятся на систематической основе.Полиция напоминает: Если у Вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые Вы нашли, либо они остались от умерших родственников и т.п., данные предметы необходимо сдать в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации Самарской области в ближайший отдел полиции. Этим Вы обезопасите себя, а также сможете получить материальное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического состояния предмета вооружения, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области