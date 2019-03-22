В СО пройдет фестиваль-конкурс «Весенняя театралия» для детей и юношества
22 марта 2019 14:53
47
Организатор: Агентство социокультурных технологий.
Цель фестиваля – приобщение детской и юношеской аудитории к русской и зарубежной классической литературе, современной драматургии, создание условий для их культурного развития и изучения театральных традиций.
Возраст участников - от 9 лет до 21 года. Выбор номинаций – по усмотрению руководителей творческих коллективов: драматический спектакль, музыкальный спектакль, литературно-музыкальная композиция, художественное слово. В рамках очного тура предусмотрены просмотры спектаклей, композиций, программ, обсуждение и творческие обмены между руководителями коллективов и членами жюри.
Среди профессиональных критериев определены: художественная ценность выбранного материала, уровень актерских работ, соответствие исполнительской манеры жанру творческой работы, сценография и общая культура показа.
На первый (отборочный) тур представлено 25 спектаклей, 57 чтецов из детских школ искусств, училищ, культурно-досуговых комплексов, МКДЦ, РДК, ДК городских округов Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Жигулевск, Кинель, Чапаевск и муниципальных районов
Большечерниговский, Волжский, Елховский, Кинель-Черкасский и Приволжский.
Жюри конкурса возглавит Ирина Сидоренко – художественный руководитель Самарского молодежного драматического театра «Мастерская», заведующий кафедрой актерского искусства Самарского государственного института культуры. Члены жюри: директор и режиссер театра юного зрителя «Время тайн» г.о. Новокуйбышевск Андрей Юнин, заместитель директора по производственному обучению Самарского областного училища культуры и искусств Елена Богачева, заместитель директора по научно-методической работе Агентства социокультурных технологий, заслуженный работник культуры РФ Ираида Миронова и методист ведущей категории отдела
художественного образования Агентства социокультурных технологий Евгений Суворов.
Второй (очный) тур просмотра конкурсных программ пройдет 25 марта в 11:00 в детской школе искусств № 1 г.о. Сызрань (ул. Советская, 49); 28 марта в 10:00 в Самарском областном училище культуры и искусств (пр. Масленникова, 26); 29 марта в 10:00 в Театре юного зрителя
«Время тайн» г.о. Новокуйбышевск (ул. Победы, 38).
Итоги фестиваля и награждение победителей и призеров состоится в апреле в рамках областного семинара директоров школ искусств, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 марта 2019 14:53
Цель фестиваля – приобщение детской и юношеской аудитории к русской и зарубежной классической литературе, современной драматургии, создание условий для их... Социум
40
22 марта 2019 14:36
Недобросовестные компании, простые граждане, осуществляя подкопы или рытье траншей, грубо нарушают Правила охраны газораспределительных сетей. Социум
61
22 марта 2019 13:55
В соревнованиях приняли участие военнослужащие из регионов Поволжья, Урала, Сибири и российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан. Социум
73
Здравоохранение
22 марта 2019 12:50
Филиал находится в центре Волгаря в шаговой доступности для всех жителей. Здравоохранение
98
22 марта 2019 11:57
Участникам с собой необходимо иметь страховой медицинский полис и паспорт. Здравоохранение
136
22 марта 2019 10:15
Горожан ждут 25 марта. Здравоохранение
124
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
386
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
480
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
766
Туризм
13 марта 2019 10:59
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
596
13 марта 2019 09:47
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
552
12 марта 2019 11:34
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
578
Образование
21 марта 2019 18:10
Абитуриенты смогут побывать в лабораториях Политеха, посетить открытые лекции, поучаствовать в интеллектуальных играх, пообщаться с преподавателями и... Образование
270
20 марта 2019 14:55
1 апреля стартует второй этап всероссийского конкурса «Универсум». Образование
343
20 марта 2019 11:24
В Самарской области на участие в нем подали заявления 304 человека. Образование
327
Культура
22 марта 2019 13:25
Организаторы акции призывают молодежь ходить в театр. Культура
72
22 марта 2019 11:38
По окончании творческой встречи представители Аксаковского движения пригласили посетить еще одну любопытную выставку. Культура
99
22 марта 2019 10:55
Начало мероприятия в 14.00. Культура
115
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
363
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
599
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1052
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
118
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
233
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
521
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
509
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
961
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
677
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
607
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
761
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1722
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1932
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1094
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
909
Мероприятия