В СО пройдет фестиваль-конкурс «Весенняя театралия» для детей и юношества

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Организатор: Агентство социокультурных технологий.Цель фестиваля – приобщение детской и юношеской аудитории к русской и зарубежной классической литературе, современной драматургии, создание условий для их культурного развития и изучения театральных традиций.Возраст участников - от 9 лет до 21 года. Выбор номинаций – по усмотрению руководителей творческих коллективов: драматический спектакль, музыкальный спектакль, литературно-музыкальная композиция, художественное слово. В рамках очного тура предусмотрены просмотры спектаклей, композиций, программ, обсуждение и творческие обмены между руководителями коллективов и членами жюри.Среди профессиональных критериев определены: художественная ценность выбранного материала, уровень актерских работ, соответствие исполнительской манеры жанру творческой работы, сценография и общая культура показа.На первый (отборочный) тур представлено 25 спектаклей, 57 чтецов из детских школ искусств, училищ, культурно-досуговых комплексов, МКДЦ, РДК, ДК городских округов Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Жигулевск, Кинель, Чапаевск и муниципальных районовБольшечерниговский, Волжский, Елховский, Кинель-Черкасский и Приволжский.Жюри конкурса возглавит Ирина Сидоренко – художественный руководитель Самарского молодежного драматического театра «Мастерская», заведующий кафедрой актерского искусства Самарского государственного института культуры. Члены жюри: директор и режиссер театра юного зрителя «Время тайн» г.о. Новокуйбышевск Андрей Юнин, заместитель директора по производственному обучению Самарского областного училища культуры и искусств Елена Богачева, заместитель директора по научно-методической работе Агентства социокультурных технологий, заслуженный работник культуры РФ Ираида Миронова и методист ведущей категории отделахудожественного образования Агентства социокультурных технологий Евгений Суворов.Второй (очный) тур просмотра конкурсных программ пройдет 25 марта в 11:00 в детской школе искусств № 1 г.о. Сызрань (ул. Советская, 49); 28 марта в 10:00 в Самарском областном училище культуры и искусств (пр. Масленникова, 26); 29 марта в 10:00 в Театре юного зрителя«Время тайн» г.о. Новокуйбышевск (ул. Победы, 38).Итоги фестиваля и награждение победителей и призеров состоится в апреле в рамках областного семинара директоров школ искусств, передает пресс-служба облправительства.