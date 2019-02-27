В СО проходит стажировка участников Программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС

165

Во время стажировки им предстоит разработать и предложить решения, которые помогут СО развиваться более динамичными темпами. Предварительно участники программы подробно изучили точки роста региональной экономики и те направления,которые могут стать магнитами для инвесторов.Участники проработают несколько кейсов, направленных на разностороннее развитие региона.Также резервисты побывают на производственных площадках, в технопарках и на перспективных объектах событийного туризма.По итогам работы участники программы представят конкретные предложения по развитию экономики, промышленности, туризма, оптимизации управленческих процессов. Важно, что принятые по итогам работы решения будут сопровождаться участниками на этапе их реализации.«Мы нацелены на командную работу. Думаю, вам будет интересно получить опыт разработки проектов, их сопровождения и получения конкретных результатов. Даже подготовительный этап говорит о вашем настрое. В СО он тоже очень серьезный», - отметил, приветствуя участников программы.Во время стажировки им предстоит разработать и предложить решения для различных отраслей региональной экономики и соцсферы. Предварительно участники программы подробно изучили точки роста СО и направления, которые могут стать магнитами для инвесторов.Участники проработают несколько кейсов, направленных на разностороннее развитие региона.К работе подключатся и члены правительства СО.Также резервисты побывают на производственных площадках,в технопарках и на перспективных объектах событийного туризма.По итогам работы участники программы представят конкретные предложения в области экономики, промышленности, туризма, оптимизации управленческих процессов. Важно, что принятые решения будут сопровождаться участниками на этапе их реализации, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.