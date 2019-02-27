В СО проходит стажировка участников Программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС
27 февраля 2019 17:37
165
Во время стажировки им предстоит разработать и предложить решения, которые помогут СО развиваться более динамичными темпами. Предварительно участники программы подробно изучили точки роста региональной экономики и те направления,которые могут стать магнитами для инвесторов.
Участники проработают несколько кейсов, направленных на разностороннее развитие региона.
Также резервисты побывают на производственных площадках, в технопарках и на перспективных объектах событийного туризма.
По итогам работы участники программы представят конкретные предложения по развитию экономики, промышленности, туризма, оптимизации управленческих процессов. Важно, что принятые по итогам работы решения будут сопровождаться участниками на этапе их реализации.
«Мы нацелены на командную работу. Думаю, вам будет интересно получить опыт разработки проектов, их сопровождения и получения конкретных результатов. Даже подготовительный этап говорит о вашем настрое. В СО он тоже очень серьезный», - отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников программы.
Во время стажировки им предстоит разработать и предложить решения для различных отраслей региональной экономики и соцсферы. Предварительно участники программы подробно изучили точки роста СО и направления, которые могут стать магнитами для инвесторов.
Участники проработают несколько кейсов, направленных на разностороннее развитие региона.
К работе подключатся и члены правительства СО.
Также резервисты побывают на производственных площадках,в технопарках и на перспективных объектах событийного туризма.
По итогам работы участники программы представят конкретные предложения в области экономики, промышленности, туризма, оптимизации управленческих процессов. Важно, что принятые решения будут сопровождаться участниками на этапе их реализации, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 февраля 2019 23:04
Во время полета у одного из пассажиров началось носовое кровотечение, а затем он потерял сознание. Медиков на борту не оказалось. Социум
104
27 февраля 2019 22:15
Сменился и наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Социум
167
27 февраля 2019 20:14
Позитивные перемены связаны со сферой дошкольного образования. Социум
126
Здравоохранение
27 февраля 2019 15:05
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра. Здравоохранение
172
27 февраля 2019 10:56
Ранее названа стала известна основная причина смертности мужчин в стране. Здравоохранение
169
25 февраля 2019 23:10
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки... Здравоохранение
296
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
304
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
552
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
466
Туризм
27 февраля 2019 13:20
Это очередная попытка местных властей ограничить турпоток, каждый год захлёстывающий город. Туризм
182
26 февраля 2019 13:46
После трагедии над Синайским полуостровом были приняты «обширные меры» для обеспечения безопасности полетов. Туризм
2329
25 февраля 2019 13:35
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти, и такие туры востребованы в Самарской области. Туризм
343
Образование
27 февраля 2019 23:50
Всего в рейтинг вошли 1,2 тысячи вузов, которые оценивали по 48 предметам. Образование
105
27 февраля 2019 13:46
В последние годы наши выпускники все более востребованы и в крупных международных корпорациях аэрокосмического машиностроения. Образование
211
27 февраля 2019 09:43
По мнению директоров школ области, высокоскоростное соединение откроет новые широчайшие возможности для образования. Образование
166
Культура
27 февраля 2019 11:00
Спектакли пройдут под фонограмму. Культура
163
26 февраля 2019 12:58
В этот раз он носит название «ИМЕНА». Культура
257
25 февраля 2019 23:29
Эксперта удивило большое количество фильмов, близких к классическим. Культура
288
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
451
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
897
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
873
Видео
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
558
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
604
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1301
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1120
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1017
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
1172
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
481
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1023
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
746
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2777
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2467
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2729
Мероприятия