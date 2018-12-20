В СО проходит оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение лиц, осуществляющих организацию и содержание притонов

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В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия, сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области получена оперативная информация о том, что в Самаре на ул. Георгия Димитрова в квартире мужчины 1977 года рождения, предположительно содержится притон для употребления наркотических веществ. В ходе проверки поступившей информации по указанному адресу были задержаны хозяин квартиры и его знакомые - мужчина 1975 года рождения и женщина 1988 года рождения. Во время осмотра помещения в присутствии понятых обнаружены и изъяты 3 использованных шприца. В ходе опроса вышеуказанных лиц установлено, что они пришли с целью употребления наркотических средств. Медицинским освидетельствованием, у всех троих установлен факт употребления наркотических средств.Также в ходе проверки информации по факту возможного притоносодержания в доме на проспекте Юных пионеров задержаны хозяин 1979 года рождения и трое его знакомых: один 1985 года рождения и двое 1981 года рождения. В квартире обнаружены и изъяты 4 использованных шприца. Задержанные пояснили, что находятся в помещении с целью изготовления и употребления наркотических средств. Медицинским освидетельствованием у всех установлен факт употребления наркотических средств.Все изъяты предметы направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По факту употребления наркотических средств, в отношении всех правонарушителей собраны административные материалы, предусмотренные частью 1 статьи 6.9 КоАП РФ "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Кроме того, один из задержанных, 1981 года рождения, в настоящее время является подозреваемым по уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотиков.Не оставайтесь безучастными. Если вы владеете информацией о местах потребления наркотических средств, притонах, лицах, распространяющих и потребляющих наркотики, сообщите о всех известных фактах в полицию. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Сообщить о фактах распространения наркотических средств и психотропных вещество можно следующими способами:В Главное управление МВД России по Самарской области по телефону 8(846) 278-22-22 и обратившись в ближайший отдел полиции - по телефонам дежурных частей или 020 (102 – с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи).Обратившись на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений», передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области