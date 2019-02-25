В СО проходит акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

69

В Самарской области акция проходит с 22 по 28 февраля. Инициатором «Единого дня сдачи ЕГЭ родителями», который проходит уже в третий раз, выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Всего в регионе родителей принимают 18 пунктов проведения экзамена, каждый из которых рассчитан на 30 человек.Акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Для родителей организована пробная сдача ЕГЭ. Они сами проходят через все процедуры экзамена, регистрируются, заполняют бланки, видят, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, пишут экзаменационную работу по русскому языку, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут на ЕГЭ.До начала экзамена заместитель образования и науки Самарской области Светлана Бакулина встретилась с журналистами региональных средств массовой информации: «Единый государственный экзамен проводится в Губернии с 2001 года. Как правило, больше всех в ходе государственной итоговой аттестации волнуются родители. Именно поэтому Рособрнадзор ежегодно проводит «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в ходе которого папы и мамы могут примерить роль выпускника».Впервые акция прошла 7 февраля 2017 года. В тот день к ней присоединились более трех тысяч родителей из 50 регионов. Поскольку она была позитивно воспринята участниками, было решено сделать мероприятие ежегодным.