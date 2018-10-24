В СО продолжается прием заявок от жителей на благоустройство дворов по проекту «Формирование комфортной городской среды»

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«Администрация оказывает консультационную помощь, мы проводим семинары, информируем население и оказываем помощь в проведении общих собраний и подготовки пакета документов», - рассказала заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации г.о. Новокуйбышевск Светлана Кривоножкина.После подачи пакета документов, территории присваиваются баллы по нескольким категориям: количество собственников, уровень собираемость платы за ЖКУ и капремонт, количество участников общего собрания. Чем больше баллов – тем выше вероятность попасть в первоочередной список программы.Так, жители дома №18 по ул.Егорова в г.о.Новокуйбышевск уже собрали полный пакет документов, и их двор один из первых в очереди наблагоустройство в следующем году. Люди давно ухаживают за своим двором, но есть работы, которые своими силами не организовать. «Мы хотели бы что-то для детей построить здесь, внутриквартальные дороги отремонтировать и тротуары сделать, вот эти протоптанные тропинки, там где люди ходят, заасфальтировать», - рассказала старшая по подъезду дома №2 по ул.Бочарикова Нина Маркелова.Жители домов по пр. Победы в Новокуйбышевске подали заявку на благоустройство осенью прошлого года, и уже весной у них начались работы. Сейчас площадка полностью сдана. «Наш двор зажил новой жизнью, - радуется председатель МКД №15 по пр.Победы Светлана Верейкина. - Появились детские голоса, потому что у нас есть теперь игровая площадка, песочный дворик, здесь малыши спокойно играют, им интересно. Для более старшего возраста мы сделали воркаут. На спортивной площадке играют дети и взрослые. Команды занимают очередь, чтобы поиграть на ней».Всего в этом году в Новокуйбышевске в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 11 дворов и 12 общественных территорий на сумму 103 млн рублей. Всего в городе 388 придомовых территорий требуют капитального ремонта. Какие именно дворы будут благоустроены в первую очередь, зависит исключительно от активности жителей, передает пресс-служба облправительства.