В СО подорожали свежие огурцы и помидоры, виноград и бананы, в отдельных районах подорожал бензин

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В течение ноября текущего года среди продовольственных товаров региона продолжилось сезонное повышение розничных цен на свежие огурцы и помидоры, виноград и бананы. Также незначительное повышение розничных цен наблюдалось на сахар, яйцо куриное и мясо кур. Вместе с тем, подешевели морковь и цитрусовые (мандарины и апельсины). Цены на остальные продукты питания сохранились на уровне предыдущего месяца.В настоящее время на потребительском рынке Самарской области продукты питания первой необходимости представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан.Автомобильное топливоПо данным оперативного мониторинга, проводимого министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, в большинстве муниципальных образованиях региона в ноябре отмечалось повышение розничных цен на дизельное топливо (0,1 – 2,1 руб./л). Бензин автомобильный марок АИ-92 и АИ-95 подорожал в отдельных районах на 0,1 – 1 руб./л.По состоянию на 29.11.2018 на АЗС региона интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо составили:- на бензин марки АИ-80 – 37,6 – 38,5 руб. за литр;- на бензин марки АИ-92 – 40,1 – 41,5 руб. за литр;- на бензин марки АИ-95 – 43,0 – 44,2 руб. за литр;- на дизельное топливо – 42,6 – 44,7 руб. за литр.