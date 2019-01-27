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Новости /  Общество /  Социум  

В СО местами ожидается порывистый ветер и гололедица

27 января 2019 14:10
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Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 19 часов 27 января до 07 часов 28 января местами по Самарской области прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы ветра 15-18 м/с. Местами гололедица.

Температура воздуха по области ночью -12, -17 °С; днем -8, -13 °С; в Самаре ночью -14, -16 °С; днем -9,-11 °С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим, по возможности откажитесь от поездок. Заблаговременно снижайте скорость перед перекрестками, так как резкое торможение не позволит совершить поворот по правильной траектории. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

При усилении ветра необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома.

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву.

Ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Пожилым людям лучше использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренным концом.

Если у Вашей обуви скользящая подошва, наклеивайте на нее по мере необходимости кусочки обычного лейкопластыря – он уменьшает скольжение.

Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.

Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля. Даже на исправном транспортном средстве водитель может не успеть среагировать на появление пешехода, машина может пойти юзом и, как следствие, сбить переходящего.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС. 
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Комментарии



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27 января 2019  14:10
Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля.
В СО местами ожидается порывистый ветер и гололедица
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