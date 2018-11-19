В СО, благодаря камерам фото- и видеофиксации смертность на региональных дорогах сократилась на 75%, количество ДТП – на 50%

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В 2018 году в рамках мероприятий по развитию и модернизации системы автоматизированной фиксации нарушений ПДД в г.о. Самара было увеличено количество камер фото- и видеофиксации (ФВФ) в местах концентрации ДТП. На федеральных автодорогах было установлено дополнительно 17 камер, на региональных автодорогах вне населенных пунктов – 9, в населенных пунктах – 4 камеры.За 9 месяцев 2018 года наблюдается положительное влияние камер ФВФ на состояние аварийности на этих участках дорог. На федеральной сети автодорог количество ДТП сократилось на 57%, количество погибших - на 100%, передает пресс-служба облправительства.