В СК России начала работу телефонная линия, предназначенная для приема сообщений о давлении на бизнес

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Прием сообщений, а также запись на личный прием к Председателю СК России по вопросам, связанным с расследованием в СК России уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, осуществляется круглосуточно по номеру телефона 8(495)986-78-18. Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.Напоминаем, что в следственном управлении по Самарской области, приём сообщений осуществляется по номеру телефона 8(846) 339-12-66 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45 по местному времени.Все принятые сообщения передаются в соответствующие подразделение аппарата Следственного управления СК России по Самарской области для оперативного рассмотрения и реагирования передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.