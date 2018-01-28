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Новости /  Общество /  Социум  

В Швеции умер создатель компании IKEA Ингвар Кампрад

28 января 2018 15:04
64
Ему был 91 год.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение IKEA, Кампрад умер в своем доме в шведской провинции Смоланд 27 января, передает РБК.


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