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В Шенталинском районе сотрудники ОГИБДД провели акцию по безопасной перевозке детей в салоне автомобиля

19 февраля 2017 13:00
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Главный герой акции – «инспектор ДПС» Топтыгин Михаил Потапович – задавал водителям по три вопроса на тему безопасной перевозки детей в салоне автомобиля.
Сотрудники ОГИБДД Шенталинского района провели возле центрального детского сада специальное профилактическое мероприятие с применением группового метода несения службы.

В начале года на территории района в дорожно-транспортном происшествии пострадали два несовершеннолетних пассажира. Педагоги, воспитанники и родители структурного подразделения «Звездочка», обеспокоенные данной проблемой, присоединились к сотрудникам Госавтоинспекции для совместной профилактической работы среди населения.

Главный герой акции – «инспектор ДПС» Топтыгин Михаил Потапович – задавал водителям по три вопроса на тему безопасной перевозки детей в салоне автомобиля. Самые юные помощники сотрудников ГИБДД прочитали стихотворения с призывом проявлять заботу о детях-пассажирах, а затем вручили автолюбителям памятки и наклейки «Жизнь ребенку сбереги – в автокресле пристегни!»

Во время проведения мероприятия за нарушение правил перевозки детей было составлено два административных материала. Таким водителям ребята вручали письма – обращения маленьких пассажиров. А чтобы как-то стимулировать нарушителей исправиться, начальник ОГИБДД капитан полиции Андрей Теньгаев преподнес им в подарок детские удерживающие устройства «ФЭСТ», напомнив, что безопасность детей полностью зависит от взрослых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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