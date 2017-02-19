В Шенталинском районе сотрудники ОГИБДД провели акцию по безопасной перевозке детей в салоне автомобиля

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В начале года на территории района в дорожно-транспортном происшествии пострадали два несовершеннолетних пассажира. Педагоги, воспитанники и родители структурного подразделения «Звездочка», обеспокоенные данной проблемой, присоединились к сотрудникам Госавтоинспекции для совместной профилактической работы среди населения.Главный герой акции – «инспектор ДПС» Топтыгин Михаил Потапович – задавал водителям по три вопроса на тему безопасной перевозки детей в салоне автомобиля. Самые юные помощники сотрудников ГИБДД прочитали стихотворения с призывом проявлять заботу о детях-пассажирах, а затем вручили автолюбителям памятки и наклейки «Жизнь ребенку сбереги – в автокресле пристегни!»Во время проведения мероприятия за нарушение правил перевозки детей было составлено два административных материала. Таким водителям ребята вручали письма – обращения маленьких пассажиров. А чтобы как-то стимулировать нарушителей исправиться, начальник ОГИБДД капитан полиции Андрей Теньгаев преподнес им в подарок детские удерживающие устройства «ФЭСТ», напомнив, что безопасность детей полностью зависит от взрослых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.