В Рождественскую ночь будет организована подача автобусов к нескольким храмам Самары по окончании богослужения

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Автобусы будут подаваться к храмам по окончании богослужения - к 02:00, в соответствии с заявкой Самарской Митрополии РПЦ.По информации Департамента транспорта Самары, для этих целей предусмотрено как минимум 4 единицы подвижного состава. При необходимости количество автобусов планируется увеличить, чтобы из храмов до дома смогли добраться все желающие.Маршрут поездки, как правило, корректируется с учетом пожеланий пассажиров.Обращаем внимание на то, что доставка будет осуществляться в соответствии с действующими тарифами проезда в городском общественном транспорте.Ограничений движения транспорта в связи с празднованием Рождества не предусмотрено, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: samadm.ru