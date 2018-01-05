В Российском союзе Туриндустрии заявили, что возобновление рейсов в Каир не решит проблему с отсутствием туров на курорты в Египет

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По ее словам, указ, который вступает в силу с 2 января, «это совершенно не то, что нужно для полноценного возобновления туристических отношений между Египтом и Россией». Тюрина отметила, что рынок туров ждет, когда будут возобновлены чартерные рейсы на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха.Представительница Российского союза туриндустрии сказала, что на Каир будет «единичный спрос». Она отметила, что в указе не идет речь о чартерах и морских курортах. Тюрина заметила, что пока неясно, смогут ли туристические операторы предлагать россиянам путешествия на морские курорты через Каир. «Хотя это тоже не будет пользоваться спросом. Поэтому мы ждем разъяснений», — заявила она.В четверг, 4 января, президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушного сообщения между Россией и Каиром. Оно была прервано в конце 2015 года, когда пассажирский лайнер А321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение над Синайским полуостровом. Причиной авиакатастрофы тогда был признан теракт. Указ трехгодичной давности запрещает все пассажирские перевозки из России в Египет. Исключение делалось только для чиновников, которые отправлялись в эту страну в командировку. Новый указ разрешает полеты в Каир, а также продажу путевок с перелетом в этом городе.Самолет российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение 31 октября 2015 года после того, как вылетел из аэропорта Шарм-эш-Шейха. Он взорвался в воздухе. В результате погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. В ходе расследования выяснилось, что взрывчатку на борт самолет помог подложить один из сотрудников аэропорта. Россия выдвинула Египту ряд условий для возобновления полетов между странами касательно мер безопасности, которые применяются в египетских аэропортах.