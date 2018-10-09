В Российской армии стали меньше бить, но продолжают воровать

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По данным Главной военной прокуратуры (ГВП), в канун осеннего призыва в Вооружённые силы России, начавшегося 1 октября 2018 года, выявлено 228 тыс. нарушений законов в войсках и возбуждено свыше 2,6 тыс. уголовных дел.По словам врио начальника управления надзора за исполнением законов органами военного управления ГВП Андрея Прокудина, по итогам девяти месяцев 2018 года отмечается снижение в войсках уровня травматизма и правонарушений против военнослужащих. Речь идёт о пресловутой дедовщине и неуставных взаимоотношениях в подразделениях.— Уменьшилось на 18% количество уголовных дел, связанных с насилием в отношении военнослужащих по призыву. А вот от так называемых неуставных отношений пострадало 329 человек, — рассказал Андрей Прокудин.В ГВП отмечают, что за последние пять лет количество преступлений, совершённых офицерами, значительно сократилось. Так, лидерами по снижению уровня преступности стали части и организации МЧС России, где этот показатель за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным уровнем 2017-го сократился наполовину, в подразделениях Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны — на треть. Почти на 10% меньше зарегистрировано преступлений в войсках Национальной гвардии. Замыкает рейтинг Минобороны РФ, где снижение уровня преступности — только на 5,1%.По данным Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, почти на 9% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, а на 9,4% — преступлений против жизни и здоровья военнослужащих.По словам руководителя ГВСУ генерал-полковника юстиции Александра Сорочкина, за первое полугодие 2018 года в производстве следователей находилось 7,9 тыс. уголовных дел.— Ущерб по всем преступлениям, зарегистрированным в первом полугодии 2018 года, превысил показатель аналогичного периода 2017-го в 2,7 раза и составил более 6,5 млрд рублей, — отметил Александр Сорокин.Судя по отчёту военного следствия, в армии по-прежнему процветают различные хищения: почти 1,5 тыс. преступлений — мошенничества, кражи, присвоениях или растраты, грабеж, вымогательство и разбои.На втором месте криминального рейтинга — преступления против военной службы. Их почти 1,3 тысячи. Это нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, порядка пребывания на военной службе, несения специальных видов военной службы, а также сбережения военного имущества. На третьем месте — около 1,2 тыс. — преступления против интересов службы: превышение или злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, халатность, получение или дача взятки.В ГВП отмечают, что благодаря вмешательству военных прокуроров за полгода работникам предприятий выплачено более 1,4 млрд рублей задержанной зарплаты, свыше 200 работодателей привлечены к административной ответственности и возбуждено 33 уголовных дела.С данными о снижении преступности в Минобороны РФ согласны и в Генштабе России.— Число преступлений в армии снижается по сравнению с предыдущими годами. Главное, падает уровень преступности, связанной с неуставными взаимоотношениями, — более чем на треть. Также существенно уменьшилось число случаев рукоприкладства, — отмечают в Минобороны РФ.По словам Валентины Мельниковой из Союза комитетов солдатских матерей России, по подсчётам активистов комитета, ежегодные так называемые небоевые потери в России оцениваются в 500–600 человек. Причины этих потерь — преступления, болезни, самоубийства и прочее.— К сожалению, Минобороны РФ засекретило все цифры, связанные с гибелью военных, — заявила Валентина Мельникова. — Поэтому мы имеем совершенно приблизительные цифры.По словам правозащитницы, в последние годы получившие ранения солдаты- срочники и родственники погибших не обращаются за помощью к правозащитникам.— Людям начали платить страховку, и они стали молчать. За ранение в среднем получают 200 тысяч рублей, а за гибель — 5 миллионов, — говорят в Союзе солдатских матерей.1 октября 2018 года в России начался осенний призыв в Российскую армию, который продлится до 31 декабря 2018 года.Согласно указу президента Владимира Путина о призыве, на службу в Вооружённые силы РФ, в том числе в части Росгвардии, МЧС РФ и ФСБ РФ, отправится 132,5 тыс. человек, что на 4,5 тыс. больше, чем в весенний призыв 2018 года.