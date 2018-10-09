В Российской армии стали меньше бить, но продолжают воровать
9 октября 2018 16:24
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По данным Главной военной прокуратуры (ГВП), в канун осеннего призыва в Вооружённые силы России, начавшегося 1 октября 2018 года, выявлено 228 тыс. нарушений законов в войсках и возбуждено свыше 2,6 тыс. уголовных дел.
По словам врио начальника управления надзора за исполнением законов органами военного управления ГВП Андрея Прокудина, по итогам девяти месяцев 2018 года отмечается снижение в войсках уровня травматизма и правонарушений против военнослужащих. Речь идёт о пресловутой дедовщине и неуставных взаимоотношениях в подразделениях.
— Уменьшилось на 18% количество уголовных дел, связанных с насилием в отношении военнослужащих по призыву. А вот от так называемых неуставных отношений пострадало 329 человек, — рассказал Андрей Прокудин.
В ГВП отмечают, что за последние пять лет количество преступлений, совершённых офицерами, значительно сократилось. Так, лидерами по снижению уровня преступности стали части и организации МЧС России, где этот показатель за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным уровнем 2017-го сократился наполовину, в подразделениях Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны — на треть. Почти на 10% меньше зарегистрировано преступлений в войсках Национальной гвардии. Замыкает рейтинг Минобороны РФ, где снижение уровня преступности — только на 5,1%.
По данным Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, почти на 9% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, а на 9,4% — преступлений против жизни и здоровья военнослужащих.
По словам руководителя ГВСУ генерал-полковника юстиции Александра Сорочкина, за первое полугодие 2018 года в производстве следователей находилось 7,9 тыс. уголовных дел.
— Ущерб по всем преступлениям, зарегистрированным в первом полугодии 2018 года, превысил показатель аналогичного периода 2017-го в 2,7 раза и составил более 6,5 млрд рублей, — отметил Александр Сорокин.
Судя по отчёту военного следствия, в армии по-прежнему процветают различные хищения: почти 1,5 тыс. преступлений — мошенничества, кражи, присвоениях или растраты, грабеж, вымогательство и разбои.
На втором месте криминального рейтинга — преступления против военной службы. Их почти 1,3 тысячи. Это нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, порядка пребывания на военной службе, несения специальных видов военной службы, а также сбережения военного имущества. На третьем месте — около 1,2 тыс. — преступления против интересов службы: превышение или злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, халатность, получение или дача взятки.
В ГВП отмечают, что благодаря вмешательству военных прокуроров за полгода работникам предприятий выплачено более 1,4 млрд рублей задержанной зарплаты, свыше 200 работодателей привлечены к административной ответственности и возбуждено 33 уголовных дела.
С данными о снижении преступности в Минобороны РФ согласны и в Генштабе России.
— Число преступлений в армии снижается по сравнению с предыдущими годами. Главное, падает уровень преступности, связанной с неуставными взаимоотношениями, — более чем на треть. Также существенно уменьшилось число случаев рукоприкладства, — отмечают в Минобороны РФ.
По словам Валентины Мельниковой из Союза комитетов солдатских матерей России, по подсчётам активистов комитета, ежегодные так называемые небоевые потери в России оцениваются в 500–600 человек. Причины этих потерь — преступления, болезни, самоубийства и прочее.
— К сожалению, Минобороны РФ засекретило все цифры, связанные с гибелью военных, — заявила Валентина Мельникова. — Поэтому мы имеем совершенно приблизительные цифры.
По словам правозащитницы, в последние годы получившие ранения солдаты- срочники и родственники погибших не обращаются за помощью к правозащитникам.
— Людям начали платить страховку, и они стали молчать. За ранение в среднем получают 200 тысяч рублей, а за гибель — 5 миллионов, — говорят в Союзе солдатских матерей.
1 октября 2018 года в России начался осенний призыв в Российскую армию, который продлится до 31 декабря 2018 года.
Согласно указу президента Владимира Путина о призыве, на службу в Вооружённые силы РФ, в том числе в части Росгвардии, МЧС РФ и ФСБ РФ, отправится 132,5 тыс. человек, что на 4,5 тыс. больше, чем в весенний призыв 2018 года.
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