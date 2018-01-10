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Новости /  Общество /  Социум  

В России заработала единая информационная система жилищного строительства

10 января 2018 23:29
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Единая информационная система жилищного строительства обеспечит полную прозрачность долевого строительства для граждан и всех участников жилищной сферы.
С января в России заработала единая информационная система жилищного строительства наш.дом.рф. Воспользоваться информационной платформой могут граждане, организации – участники строительства, контролирующие органы, органы власти, профессиональные участники жилищного рынка. Об этом 10 января сообщил журналистам глава Минстроя России Михаил Мень.

По словам министра, единая информационная система жилищного строительства обеспечит полную прозрачность долевого строительства для граждан и всех участников жилищной сферы. «Она станет единой площадкой, содержащей актуальную, достоверную информацию по жилищной сфере в обобщенном виде по стране, регионам и по каждому строящемуся объекту в отдельности», - подчеркнул Михаил Мень.

В системе размещаются данные Росреестра, Банка России, Росстата, Фонда содействия реформирования ЖКХ, региональных органов исполнительной власти и подведомственных организаций, а также Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Оператором системы выступил единый институт развития в жилищной сфере АИЖК.

Глава Минстроя России рассказал, что в системе будут представлены такие показатели как: анализ потенциала жилищного строительства, плотность застройки, предоставление земельных участков, оперативный мониторинг активности в жилищном строительстве, прогноз ввода жилья, мониторинг финансового состояния застройщика, статистика жилищного фонда, направления использования и обеспеченность удобствами жилищного фонда. «Кроме того, консолидирована информация по доле пустующего жилья, статистика по продажам, индексы цен. Отдельный блок посвящен ипотеке: доля сделок с ипотекой, количество ипотечных заёмщиков, условия ипотечного кредитования, информация о кредиторах», - отметил Михаил Мень.

Для застройщиков и контролирующих органов в единой информационной системе работает личный кабинет. Через него застройщики могут размещать в единой информационной системе жилищного строительства проектные декларации, информацию о строящихся объектах и иные документы в соответствии с требованиями закона. Также в личном кабинете они смогут получать актуальную информацию о состоянии номинального счета в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства, а также формировать выписку по операциям по счету за выбранный период.

Одновременно в личном кабинете у контролирующих органов есть возможность ознакомиться с проектными декларациями, просмотреть информацию о застройщиках и строящихся объектах, а также размещать в единой информационной системе жилищного строительства необходимые документы. На сегодняшний день в личном кабинете зарегистрировано 425 застройщиков.

Единая информационная система жилищного строительства создана в рамках поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова и Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает пресс-служба минстроя России. 
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