В России заработала единая информационная система жилищного строительства

150

По словам министра, единая информационная система жилищного строительства обеспечит полную прозрачность долевого строительства для граждан и всех участников жилищной сферы. «Она станет единой площадкой, содержащей актуальную, достоверную информацию по жилищной сфере в обобщенном виде по стране, регионам и по каждому строящемуся объекту в отдельности», - подчеркнул Михаил Мень.В системе размещаются данные Росреестра, Банка России, Росстата, Фонда содействия реформирования ЖКХ, региональных органов исполнительной власти и подведомственных организаций, а также Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Оператором системы выступил единый институт развития в жилищной сфере АИЖК.Глава Минстроя России рассказал, что в системе будут представлены такие показатели как: анализ потенциала жилищного строительства, плотность застройки, предоставление земельных участков, оперативный мониторинг активности в жилищном строительстве, прогноз ввода жилья, мониторинг финансового состояния застройщика, статистика жилищного фонда, направления использования и обеспеченность удобствами жилищного фонда. «Кроме того, консолидирована информация по доле пустующего жилья, статистика по продажам, индексы цен. Отдельный блок посвящен ипотеке: доля сделок с ипотекой, количество ипотечных заёмщиков, условия ипотечного кредитования, информация о кредиторах», - отметил Михаил Мень.Для застройщиков и контролирующих органов в единой информационной системе работает личный кабинет. Через него застройщики могут размещать в единой информационной системе жилищного строительства проектные декларации, информацию о строящихся объектах и иные документы в соответствии с требованиями закона. Также в личном кабинете они смогут получать актуальную информацию о состоянии номинального счета в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства, а также формировать выписку по операциям по счету за выбранный период.Одновременно в личном кабинете у контролирующих органов есть возможность ознакомиться с проектными декларациями, просмотреть информацию о застройщиках и строящихся объектах, а также размещать в единой информационной системе жилищного строительства необходимые документы. На сегодняшний день в личном кабинете зарегистрировано 425 застройщиков.Единая информационная система жилищного строительства создана в рамках поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова и Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает пресс-служба минстроя России.