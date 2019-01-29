В России запустят новый телеканал "Победа"

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— Телеканал "Победа" будет доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории всей РФ с весны 2019 года, — говорится в сообщении.В эфире канала будут показывать материалы, расследования и воспоминания о событиях военных лет. В пресс-службе пояснили, что за прошедшие годы накопилось достаточно документальных и художественных материалов, которые можно собрать в едином эфире.