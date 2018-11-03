В России запустили реактор первой в мире плавучей АЭС

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В ноябре 2018 года начнутся комплексные испытания установки, в ходе которых будет проверена её работа, в том числе в экстремальном режиме. Тестирование завершится весной следующего года. Предполагается, что установку можно будет эксплуатировать в течение 35–40 лет."Академик Ломоносов" должен будет обеспечивать электричеством портовые города, газовые и нефтяные платформы в открытом море.Фото: © Instagram/rosenergoatom_ru/ life.ru